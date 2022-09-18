Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng, thậm chí cân nhắc thăng chức, tăng lương.

Bước sang tuần mới này (19-25/9), tuổi Tý được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Bạn sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ phía trước.

Trong thời điểm tài lộc hanh thông vượng phát như thế này, bạn làm chủ tài chính của mình và không cần dựa dẫm vào ai.

Các bạn có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Người cầm tinh con Chuột có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm ăn ở ngành nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Mùi là những người chăm chỉ, siêng năng, họ chưa bao giờ than phiền về công việc của mình. Trên hết, tuổi Mùi là những người trân trọng lao động và họ luôn muốn cố gắng, nỗ lực để có thể xây dựng cuộc sống như mong muốn.

Thời gian qua, tài vận của tuổi Mùi bị cản trở về nhiều mặt, có lúc họ ngỡ rằng cuộc sống mình tương đối ổn định nhưng tất cả chỉ là tạm bợ, không suôn sẻ. Tuy nhiên, tử vi học có nói, vận may tuổi Mùi sẽ đến trong tuần mới này (19-25/9).

Theo đó, bước qua tuần mới này cũng là lúc cuộc sống của tuổi Mùi có chuyển biến bất ngờ. Họ sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đem đến cơ hội vàng cho tuổi Thân, giúp họ làm giàu. Những ngày sắp tới, tài sản tuổi Mùi tăng lên bất ngờ, từ đó việc xây dựng cuộc sống phú quý xa hoa chỉ trong tầm tay. Công việc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, hết lại đầy, gia đình hôn nhân của Mùi trong tuần này cũng viên mãn hạnh phúc, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tử vi tuần mới (19-25/9) dự báo, con giáp tuổi Thân nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may và quý nhân. Thần tài sẽ đặc biệt chiếu cố tuổi Thân, nhờ vậy, con giáp này không chỉ tích góp được một khoản kha khá mà đường công danh cũng khởi sắc hơn. Có thể, bản mệnh sẽ có cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm.

Những điều họ từng trải qua, những vấp ngã trong đời, tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Trong tuần mới này, sự nghiệp của tuổi Thân không những ổn định mà ngày càng phát triển theo năm tháng. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của Thân cũng viên mãn không ngờ, những người độc thân sẽ nhận được tin hỷ, cuộc sống hậu vận không chỉ viên mãn mà còn hạnh phúc không ai sánh bằng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!