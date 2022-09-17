Bước sang tháng 9 âm lịch, tổ tiên độ trì, Phật Bà che chở: 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, công danh sự nghiệp phất lên phơi phới, tiền tài chạm đỉnh, tình duyên thắm nồng

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 20:21

Tử vi cho biết, bước sang tháng 9 âm lịch tới đây, 3 con giáp may mắn này sẽ chính thức đổi đời, hết khổ, đón nhiều tin vui tài lộc trong tháng mới.

Tuổi Mùi

Trong suốt thời gian qua, những người tuổi Mùi đã bí mật làm việc chăm chỉ, dành thời gian và năng lượng của mình cho công việc, nỗ lực hết mình để phát triển khiến mọi người phải nể.

Bước sang tháng 9 âm lịch, tổ tiên độ trì, Phật Bà che chở: 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, công danh sự nghiệp phất lên phơi phới, tiền tài chạm đỉnh, tình duyên thắm nồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 9 âm lịch, Tam Hợp cục giúp Mùi thoát khỏi vận rủi, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống, điều đó thật đáng ghen tị. Nhưng dù có đạt được bao nhiêu thành tích đi chăng nữa thì Mùi cũng sẽ không khoe khoang về thành quả của mình, Mùi nghĩ núi cao còn có núi cao hơn, phải khiêm tốn thì mới được người khác nể mình.

Tháng 9 âm đến đem vận xui tan biến đi, vận may ập đến, làm ăn phát tài trong thầm lặng, sự nghiệp đầy hứa hẹn, cuộc đời đầy bất ngờ nhé Mùi. Tài lộc của Mùi trong giai đoạn này ngày càng rộng mở, việc trở nên giàu có cũng sẽ nằm trong tầm tay. Đến cuối năm nay, người Mùi sẽ có iền bạc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một thoải mái, dư dả khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, bước sang tháng 9 âm lịch tới đây, tuổi Dậu là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trong sự nghiệp tuổi Dậu có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi. Người tuổi Dậu hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, gặt hái những thành tựu cho riêng mình.

Bước sang tháng 9 âm lịch, tổ tiên độ trì, Phật Bà che chở: 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, công danh sự nghiệp phất lên phơi phới, tiền tài chạm đỉnh, tình duyên thắm nồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần xoay sở, cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được ước nguyện của mình. Trong tháng 9 âm lịch tới đây, những điều tốt đẹp đến với tuổi Dậu rất nhanh, bạn có số thành công và tương lai tươi sáng.

Đặc biệt, trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Dậu thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Dậu đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Tháng 9 âm lịch đến cùng nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Hợi. Tam Hợp cục xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này một tháng mới với hy vọng tràn đầy. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

Bước sang tháng 9 âm lịch, tổ tiên độ trì, Phật Bà che chở: 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, công danh sự nghiệp phất lên phơi phới, tiền tài chạm đỉnh, tình duyên thắm nồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân, dù trong lòng có đầy rẫy những muộn phiền cũng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả. Chịu khổ số 2 thì không ai số 1, Hợi luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy.

Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng, chào đón tháng 9 âm của chính mình với thái độ hào hùng. Tháng mới sắp tới, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thiên cơ tiết lộ, đúng 5 ngày tới (18-22/9) là con đường dễ làm giàu sẽ mở ra, 3 con giáp đón vận may lớn, phát tài phát lộc, tỷ sự đều thành

Thiên cơ tiết lộ, đúng 5 ngày tới (18-22/9) là con đường dễ làm giàu sẽ mở ra, 3 con giáp đón vận may lớn, phát tài phát lộc, tỷ sự đều thành

Trong 5 ngày tới đây (18-22/9), top 3 con giáp này được Thần Tài điểm tô vận trình nên đường phát tài, phát lộc cực kỳ sung túc, khả năng thành công cao trong công việc làm ăn.

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