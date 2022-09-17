'Ngậm đắng nuốt cay' thêm ít ngày nữa thôi, qua tháng 9 âm lịch 3 con giáp này sẽ như Phượng Hoàng tung cánh, hợp vía Thần Tài may mắn vô cùng, tiền gửi tăng chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 17:44

Nhờ được Thần Tài chiếu cố nên những con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong tháng 9 âm lịch sắp tới.

Tuổi Tý

'Ngậm đắng nuốt cay' thêm ít ngày nữa thôi, qua tháng 9 âm lịch 3 con giáp này sẽ như Phượng Hoàng tung cánh, hợp vía Thần Tài may mắn vô cùng, tiền gửi tăng chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 âm lịch sắp tới đây, con giáp tuổi Tý sẽ có nhiều bước đột phá. Công việc có nhiều thuận lợi. Dù làm trong lĩnh vực gì cũng dễ có được thành công.

Người tuổi Tý được cấp trên đánh giá cao nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Túi tiền của những người cầm tinh con Chuột vì vậy cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần. Đặc biệt, Tý không những được thần tài chiếu cố hết mực mà quý nhân cũng bên cạnh phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Càng về cuối năm, tuổi Tý sẽ có được một cuộc sống viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Tý cần phát huy thế mạnh của mình, tận dụng tốt những nguồn lực mà mình đang có. Trong những tháng cuối năm này, người tuổi Tý cần tập trung hơn nữa, tài chính sẽ tăng lên gấp bội. Dù trước đó, Tý có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng tới đây, Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Tuổi Mùi

'Ngậm đắng nuốt cay' thêm ít ngày nữa thôi, qua tháng 9 âm lịch 3 con giáp này sẽ như Phượng Hoàng tung cánh, hợp vía Thần Tài may mắn vô cùng, tiền gửi tăng chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mùi có trí lực tốt, tài năng hơn người thường. Con giáp này luôn phấn đấu học hỏi những điều mới lạ để hoàn thiện bản thân. Mùi chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc được giao. Nhờ tính cách đó mà con giáp này được mọi người trọng dụng, cấp trên yêu mến. Những người trong nghề đều tạo điều kiện giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

Bước sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Mùi được Thần Tài và quý nhân hỗ trợ. Ngoài ra, nhờ tính cách thông minh nhưng khiêm tốn, tuổi Mùi sẽ càng gặt hái được nhiều thành công.

Thời gian này tài phú không ngừng mở rộng, đồng thời, công việc cũng tiến triển khả quan do đó nguồn thu chính sẽ được cải thiện đáng kể. Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ không còn phải đau đầu vì tiền bạc nữa.

Tuổi Dậu

'Ngậm đắng nuốt cay' thêm ít ngày nữa thôi, qua tháng 9 âm lịch 3 con giáp này sẽ như Phượng Hoàng tung cánh, hợp vía Thần Tài may mắn vô cùng, tiền gửi tăng chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dậu rất chăm chỉ, sở hữu những phẩm chất tuyệt vời. Con giáp này thật thà, biết chịu đựng và sống có trách nhiệm. Trong công việc, Dậu luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người. 

Tử vi tháng 9 âm lịch có nói, cuộc sống tuổi Dậu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Thời gian này, tuổi Dậu sẽ bước lên tầm cao mới, thời gian tới việc sở hữu cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Đây chính là lúc hoàng kim để tuổi Dậu đổi đời, cuộc sống tới đây nếu không phải là người có nhiều tiền bạc của cải thì ít nhất cũng có vị trí nhất định trong xã hội, làm việc gì cũng được mọi người tôn kính ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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