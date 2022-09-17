Đồng hồ điểm đúng 10h sáng mai (23/8 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài, đầu tư đâu thắng đó, tiền vào như nước, công danh sự nghiệp phất lên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 11:39

Theo tử vi cho biết, Chủ nhật này (23/8 âm lịch), 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài nên vận trình sẽ khởi sắc rực rỡ, tài lộc tới tấp, dự báo sắp tới sự nghiệp đại cát đại lợi.

Tuổi Thìn

Đứng đầu trong top 3 con giáp may mắn ngày 23/8 âm lịch là con giáp tuổi Thìn. Trong ngày chủ nhật cuối tuần này, người tuổi Thìn do có Lục Hợp nâng đỡ nên đón nhận nhiều may mắn về tiền bạc. Có thể nói người tuổi Thìn được hưởng vía của Thần Tài, bản mệnh có cơ hội kiếm được những khoản tiền hậu hĩnh.

Đồng hồ điểm đúng 10h sáng mai (23/8 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài, đầu tư đâu thắng đó, tiền vào như nước, công danh sự nghiệp phất lên phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, sắp tới vận trình người tuổi Thìn hứa hẹn sẽ còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Đặc biệt là những người buôn bán, kinh doanh nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô làm ăn lớn hơn. Nếu có thể, bản mệnh nên sử dụng hiểu biết sâu sắc của bạn để hoàn thành nhiều việc và giúp đỡ những người khác nữa. Cho đi ắt sẽ nhận lại nhiều hơn, lẽ thường xưa nay là thế.

Tuổi Tỵ

Cát tinh chiếu rọi giúp người tuổi Tỵ cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn trong ngày mai (23/8 âm lịch). Đường công danh sự nghiệp của bạn phát triển khá nhanh. Điềm báo thăng tiến rất gần, bạn vẫn đang ở giai đoạn thử thách để giành lấy vị trí xứng đáng với mình.

Đồng hồ điểm đúng 10h sáng mai (23/8 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài, đầu tư đâu thắng đó, tiền vào như nước, công danh sự nghiệp phất lên phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện diễn ra êm đềm giúp cho trạng thái tinh thần của bản mệnh khá nhẹ nhàng và thoải mái. Con giáp này vốn có đầu óc thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy, lại thêm khả năng ứng biến linh hoạt nên công việc diễn ra rất suôn sẻ.

Cát vận cũng giúp tiền bạc dư dôi hơn mức bình thường. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính có thể kiếm thêm thu nhập bên ngoài nếu chăm chỉ hơn, tuy sẽ tốn nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc rủng rỉnh. Những người theo nghiệp kinh doanh việc cũng khá thuận lợi, mọi sự yên ổn, sản phẩm đưa ra nhận được phản hồi tốt.

Tuổi Tuất

Theo tử vi năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, vào ngày 23/8 âm lịch, ngày tam hợp với người tuổi Tuất nên con giáp này gặp khá nhiều may mắn về phương diện tiền bạc, tài chính.

Cơ hội làm ăn, hợp tác buôn bán của bạn ngày càng rộng mở, bất chấp những khó khăn thực tế đang bủa vây. Bằng chính khả năng nhạy cảm vể tài chính, bản mệnh làm đâu trúng đó, tiền bạc chảy vào túi liên tục.

Đồng hồ điểm đúng 10h sáng mai (23/8 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài, đầu tư đâu thắng đó, tiền vào như nước, công danh sự nghiệp phất lên phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế, người tuổi Tuất thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Đây là dịp để bản mệnh thu hồi lại số tiền đã chi ra hoặc làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian qua. Điều quan trọng là bản mệnh cần xác định đúng mục tiêu và kiên trì theo đuổi. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần này (17-18/9), 3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi, ôm cục tiền to, một bước thành đại gia, người người ngưỡng mộ

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần này (17-18/9), 3 con giáp trúng số độc đắc liên hồi, ôm cục tiền to, một bước thành đại gia, người người ngưỡng mộ

Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này (17/9 - 18/9), những con giáp may mắn dưới đây sẽ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng may mắn hanh thông, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp may mắn cuối tuần con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 41 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng