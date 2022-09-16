Tử vi đúng 5 ngày tới đây (21/9/2022), Thái Tuế xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp tháo gỡ gọng kìm, sải cánh vươn cao, tiền bạc dồi dào, không sợ túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 21:41

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ rũ sạch vận xui, giàu có bất chấp, tiền bạc chất đầy nhà, cuộc đời nở hoa tươi thắm.

Tuổi Ngọ

Ngọ là những người hiền lành, nhân hậu, không màn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi Ngọ vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay.

Sự thông minh, hiếu học khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế.

Tử vi đúng 5 ngày tới đây (21/9/2022), Thái Tuế xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp tháo gỡ gọng kìm, sải cánh vươn cao, tiền bạc dồi dào, không sợ túng thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân xuất hiện trong đúng 5 ngày tới (21/9/2022) cũng sẽ giúp Ngọ gặt được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Tuổi Ngọ sẽ được quý nhân và Thần Tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Ngọ còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay.

Tuổi Mão

Mão thường thông minh và linh hoạt. Con giáp này cũng là những người dũng cảm và ngoan cường. Trong cuộc sống, con giáp này luôn giữ vững tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp.

Tử vi đúng 5 ngày tới đây (21/9/2022), Thái Tuế xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp tháo gỡ gọng kìm, sải cánh vươn cao, tiền bạc dồi dào, không sợ túng thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 5 ngày tới đây (21/9/2022), Mão có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, các chú Mèo của chúng ta hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng, vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý. Nếu con độc thân thì đây chính là cơ hội tốt giúp bạn tìm kiếm được một nửa đích thực đáng mong đợi của mình.

Người tuổi Mão vốn thông minh, sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc những tháng cuối năm vô cùng khởi sắc, đặc biệt trong thời gian này sẽ gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

Tuổi Dậu

Dậu thường có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc. Thực chất, con giáp này rất tốt bụng, sống chân thành, nhiệt tình trong công việc cũng như với những người thân quen xung quanh.

Tử vi đúng 5 ngày tới đây (21/9/2022), Thái Tuế xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp tháo gỡ gọng kìm, sải cánh vươn cao, tiền bạc dồi dào, không sợ túng thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 5 ngày tới (21/9/2022) cho biết, dường như thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Dậu vào những tháng cuối năm, bằng chứng là vận trình của bạn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về.

Quý nhân của Dậu không ai khác mà chính là những người đồng nghiệp bên cạnh. Bất kể làm việc gì, thái độ của tuổi Dậu sẽ giúp họ được cấp trên tín nhiệm hơn, đồng nghiệp ngưỡng mộ hơn, từ đó con đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, thậm chí có cơ hội thăng chức tăng lương.

Không những thế, Dậu còn được nhiều người giúp sức, cộng thêm ý chí và lòng nhiệt huyết của mình, chắc chắn sẽ không ngừng dâng cao, giành được thành công ngoài mong đợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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