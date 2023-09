Xem tử vi cuối tuần, xin chúc mừng tuổi Tý nhé, bởi bạn chính là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này (17-18/9) khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

May mắn như nhân đôi khi phương diện tình cảm của mệnh chủ khá lý tưởng. Con giáp này và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau trong nhiều vấn đề mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá nhưng con giáp này vẫn có thể dễ dàng vượt qua tất cả. Thế nên, dù trải qua biết bao thăng trầm, thất bại lắm phen nhưng Mùi vẫn chạm tay vào thành công, giàu sang vô đối.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (17-18/9) cho biết, con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là tương lai Mùi nắm chắc trong tay.

Nếu đang phân vân trước những quyết định đầu tư, kinh doanh Mùi hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ, tự làm đại gia của chính mình. Cùng với sự quyết tâm của bản thân và được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên con giáp này tạo được bước đột phá mới trong công việc, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Nhìn bề ngoài, người tuổi Hợi có vẻ là người an phận thủ thường, thích sự bình yên, không cạnh tranh trong công việc nhưng bên trong lại tràn đầy quyết tâm và chí tiến thủ.

Trong 2 ngày cuối tuần (17-18/9), vận thế của con giáp này có sự đảo chiều. Do được thần phật phù hộ nên người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong công việc. Điều này giúp cho người tuổi Hợi có thể xử lý, giải quyết tốt hơn các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc, do đó tránh được họa tiểu nhân.

Cát vận cũng giúp tiền bạc dư dôi hơn mức bình thường. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính có thể kiếm thêm thu nhập bên ngoài nếu chăm chỉ hơn, tuy sẽ tốn nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc rủng rỉnh. Những người theo nghiệp kinh doanh việc cũng khá thuận lợi, mọi sự yên ổn, sản phẩm đưa ra nhận được phản hồi tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!