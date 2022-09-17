Đúng 16h10 chiều nay (17/9/2022), khi được thần may mắn phù hộ, vận may mắn ập đến, lại được quý nhân phù trợ nên con giáp này có thể gặp hung hóa cát, biến nguy thành cơ, mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió. Được Chính Tài chiếu mệnh, túi tiền của bản mệnh rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Người làm công ăn lương có thể được trả công, trả thưởng, trong khi đó người buôn bán bận rộn với những đơn hàng tấp nập.

Người tuổi Mão bẩm sinh đã được Bồ Tát phù hộ, vận thế thường hanh thông, suôn sẻ hơn người. Con giáp này cũng là người lý tính, thực tế trong công việc và cuộc sống.

Đúng 16h10 chiều nay (17/9/2022) thật đáng mừng, có điềm báo triệu hoán, phú quý đến với những người tuổi Ngọ. Khi đó, vận khí của họ sẽ bắt đầu xuôi ngược, đường tài lộc vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt. Chỉ cần bạn nắm bắt đúng thời cơ, kiên trì làm việc chăm chỉ thì cuối cùng cũng tậu được nhà lầu xe hơi, từ nay về sau làm ăn phát đạt.

Bên cạnh đó, vận đào hoa rực sáng cũng giúp cho người tuổi Mão tạo dựng thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Khuyến khích tuổi Ngọ nếu đang có bất cứ mục tiêu to lớn nào thì hãy dấn thân hành động, bởi chắc chắn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ nỗ lực của mình. Khi có quyết tâm thì bản mệnh cũng sẽ có kế hoạch phù hợp.

Đây là lúc bản mệnh nên tập trung vào những gì mình giỏi. Con người không ai là hoàn hảo, đừng quên điều đó. Mỗi người đều có một điểm yếu, một thế mạnh riêng, việc phát huy những thế mạnh chính là điều mà tuổi Ngọ cần phải làm hôm nay.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có trí tuệ cảm xúc cao, tính độc lập mạnh mẽ, không muốn thừa nhận thất bại và dựa vào nỗ lực của bản thân để có thêm cảm giác an toàn. Họ có những ý tưởng tuyệt vời và có thể kiên trì thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, cho dù nó có khó khăn đến đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 17/9/2022 cho thấy, người tuổi Hợi sẽ thấy tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Thực lực của họ không tồi, nhạy bén, giỏi kinh doanh, rất thích kiếm tiền, có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được nhiều vận thế thuận lợi. Tiếp theo, phá bỏ gông cùm, dựa vào sự chăm chỉ để mở ra vận may và tiếp tục bảo trợ, thu nhập ngày càng cao, dễ tạo ra nhiều của cải.

Đặc biệt trong thời điểm này, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Dù trước đó, Hợi có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng tới đây, Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm