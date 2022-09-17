Vào lúc 16h10 chiều nay (17/9/2022), giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn sau đây, nhận số tiền khủng, tha hồ ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 06:49

Cơ hội đã đến tận tay, 3 con giáp này chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ sẽ có được sự phát triển rực rỡ cho đến hết năm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão bẩm sinh đã được Bồ Tát phù hộ, vận thế thường hanh thông, suôn sẻ hơn người. Con giáp này cũng là người lý tính, thực tế trong công việc và cuộc sống.

Vào lúc 16h10 chiều nay (17/9/2022), giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn sau đây, nhận số tiền khủng, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16h10 chiều nay (17/9/2022), khi được thần may mắn phù hộ, vận may mắn ập đến, lại được quý nhân phù trợ nên con giáp này có thể gặp hung hóa cát, biến nguy thành cơ, mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió. Được Chính Tài chiếu mệnh, túi tiền của bản mệnh rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Người làm công ăn lương có thể được trả công, trả thưởng, trong khi đó người buôn bán bận rộn với những đơn hàng tấp nập.

Bên cạnh đó, vận đào hoa rực sáng cũng giúp cho người tuổi Mão tạo dựng thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển của bản thân.

Tuổi Ngọ

Đúng 16h10 chiều nay (17/9/2022) thật đáng mừng, có điềm báo triệu hoán, phú quý đến với những người tuổi Ngọ. Khi đó, vận khí của họ sẽ bắt đầu xuôi ngược, đường tài lộc vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt. Chỉ cần bạn nắm bắt đúng thời cơ, kiên trì làm việc chăm chỉ thì cuối cùng cũng tậu được nhà lầu xe hơi, từ nay về sau làm ăn phát đạt.

Vào lúc 16h10 chiều nay (17/9/2022), giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn sau đây, nhận số tiền khủng, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khuyến khích tuổi Ngọ nếu đang có bất cứ mục tiêu to lớn nào thì hãy dấn thân hành động, bởi chắc chắn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ nỗ lực của mình. Khi có quyết tâm thì bản mệnh cũng sẽ có kế hoạch phù hợp.

Đây là lúc bản mệnh nên tập trung vào những gì mình giỏi. Con người không ai là hoàn hảo, đừng quên điều đó. Mỗi người đều có một điểm yếu, một thế mạnh riêng, việc phát huy những thế mạnh chính là điều mà tuổi Ngọ cần phải làm hôm nay.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có trí tuệ cảm xúc cao, tính độc lập mạnh mẽ, không muốn thừa nhận thất bại và dựa vào nỗ lực của bản thân để có thêm cảm giác an toàn. Họ có những ý tưởng tuyệt vời và có thể kiên trì thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, cho dù nó có khó khăn đến đâu.

Vào lúc 16h10 chiều nay (17/9/2022), giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn sau đây, nhận số tiền khủng, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 17/9/2022 cho thấy, người tuổi Hợi sẽ thấy tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Thực lực của họ không tồi, nhạy bén, giỏi kinh doanh, rất thích kiếm tiền, có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được nhiều vận thế thuận lợi. Tiếp theo, phá bỏ gông cùm, dựa vào sự chăm chỉ để mở ra vận may và tiếp tục bảo trợ, thu nhập ngày càng cao, dễ tạo ra nhiều của cải.

Đặc biệt trong thời điểm này, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Dù trước đó, Hợi có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng tới đây, Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đúng 5 ngày tới đây (21/9/2022), Thái Tuế xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp tháo gỡ gọng kìm, sải cánh vươn cao, tiền bạc dồi dào, không sợ túng thiếu

Tử vi đúng 5 ngày tới đây (21/9/2022), Thái Tuế xua đuổi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp tháo gỡ gọng kìm, sải cánh vươn cao, tiền bạc dồi dào, không sợ túng thiếu

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ rũ sạch vận xui, giàu có bất chấp, tiền bạc chất đầy nhà, cuộc đời nở hoa tươi thắm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 15 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 10 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng