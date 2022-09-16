Đúng giờ 'Ngọ 3 khắc' ngày mai (thứ Bảy, 17/9), vạn sự hanh thông, vượng khí dồi dào: 3 con giáp bước chân ra ngõ đụng mặt quý nhân, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa, sự nghiệp bùng nổ dữ dội

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 20:15

Theo tử vi, kể từ giờ 'Ngọ 3 khắc' ngày mai (thứ Bảy, 17/9), những con giáp này có cơ hội nhận nhiều may mắn, giúp tài lộc, sự nghiệp cũng như cuộc sống phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính tình ngay thẳng, làm việc gì cũng nhanh chóng, thuộc tuýp người có chí tiến thủ, tính cách kiên cường quyết đoán muốn bản thân trở nên hoàn thiện và giàu có hơn nên họ bắt đầu nghĩ đến cách kiếm tiền từ khi còn trẻ.

Đúng giờ 'Ngọ 3 khắc' ngày mai (thứ Bảy, 17/9), vạn sự hanh thông, vượng khí dồi dào: 3 con giáp bước chân ra ngõ đụng mặt quý nhân, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa, sự nghiệp bùng nổ dữ dội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, kể từ giờ Ngọ 3 khắc ngày 17/9 này, tài vận của người tuổi Thân sẽ được cải thiện, tính cách tích cực, kiên trì cũng có thể khiến họ kiếm được nhiều tiền vào kho, đón Thần Tài giàu sang, đón quý nhân phát tài lớn, được thăng chức và tăng lương.

Những khó khăn trước đây của Thân đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi. Người cầm tinh con Khỉ hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi tới đây để tự mình mở rộng kinh doanh, gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Thân thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Thân đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Tuất là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Đúng giờ 'Ngọ 3 khắc' ngày mai (thứ Bảy, 17/9), vạn sự hanh thông, vượng khí dồi dào: 3 con giáp bước chân ra ngõ đụng mặt quý nhân, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa, sự nghiệp bùng nổ dữ dội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, kể từ giờ Ngọ 3 khắc ngày 17/9 này, Tuất sẽ đón lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Tuất cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tuất có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tuất gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tuổi Sửu

Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Sửu sẽ công thành danh toại, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Đúng giờ 'Ngọ 3 khắc' ngày mai (thứ Bảy, 17/9), vạn sự hanh thông, vượng khí dồi dào: 3 con giáp bước chân ra ngõ đụng mặt quý nhân, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa, sự nghiệp bùng nổ dữ dội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ giờ Ngọ 3 khắc ngày mai (17/9/2022), người tuổi Sửu có vận quý nhân rất vượng, con giáp này có người nâng đỡ trong công việc. Người này hiểu rõ được tài năng, tính cách của Sửu nên sẽ tạo điều kiện để bạn phát huy tài năng.

Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông. Con giáp tiền nhiều vô kể, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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