Trúng được quả độc đắc vào chiều nay (thứ Hai, 19/9/2022), 3 con giáp ôm bạc tỷ trong tay, tha hồ 'hô mưa gọi gió', tiền tài công danh chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 07:19

Tử vi nói rằng, ngay trong ngày đầu tuần mới, những con giáp dưới đây tài vận hanh thông, phát triển vô cùng rực rỡ nhờ được Thần Tài chiếu cố.

Tuổi Thân

Thân vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Thân luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Thân đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Trúng được quả độc đắc vào chiều nay (thứ Hai, 19/9/2022), 3 con giáp ôm bạc tỷ trong tay, tha hồ 'hô mưa gọi gió', tiền tài công danh chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào chiều hôm nay (thứ Hai, 19/9), Thân sẽ có vận may bùng nổ, con giáp này gặp thời gặp thế buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Thân sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Thân hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

Tuổi Mão

Mão hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Mão cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.

Trúng được quả độc đắc vào chiều nay (thứ Hai, 19/9/2022), 3 con giáp ôm bạc tỷ trong tay, tha hồ 'hô mưa gọi gió', tiền tài công danh chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, vào chiều ngày hôm nay (thứ hai, 19/9), vận quý nhân của những người cầm tinh con giáp này rất thịnh vượng. Trong thời gian này, được Thần Tài chiếu cố, người tuổi Mão cũng có tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, công việc thuận buồm xuôi gió. Thời gian này, Mão dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà Mão luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Tuổi Ngọ

Ngọ rất kiên quyết, độc đoán, thông minh, lanh lợi. Đặc biệt, con giáp này có khả năng thích ứng với những thay đổi lớn. Thời gian tới, con giáp may mắn hãy tiếp tục bứt phá, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và sự hấp dẫn của bản thân trong cuộc sống, tỏa sáng.

Trúng được quả độc đắc vào chiều nay (thứ Hai, 19/9/2022), 3 con giáp ôm bạc tỷ trong tay, tha hồ 'hô mưa gọi gió', tiền tài công danh chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ thứ Hai đầu tuần này (19/9), Ngọ có tài vận tích cực, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, hanh thông, phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng.  Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Ngọ cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng về cuối năm càng thịnh vượng.

Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với Ngọ rất gần, bản mệnh còn được thân nhất định sẽ tìm được đối tượng hợp ý. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Ngọ và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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