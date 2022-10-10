Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thìn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế.

2 ngày tới (11, 12/10), người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong thời gian này, họ có thể bắt tay vào thực hiện. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ.

Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực. Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Sửu thường không thể hiện nhiều ra bên ngoài. Bạn sẽ hiếm khi nào thấy người tuổi Sửu thao thao bất tuyệt về những gì họ có hay những gì họ đang làm.

Người tuổi Sửu có thể không thông minh nhất nhưng là người rất vượng quý nhân. Họ tử tế, tốt bụng và thật thà, đi đâu làm gì cũng dễ có người quý mến và giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thường sử dụng phương pháp cơ bản nhất để giải quyết vấn đề, không cố ý tìm đường tắt. Họ sẵn sàng chăm chỉ, dành nhiều công sức hơn người khác, miễn sao đạt được kết quả, hạn chế rủi ro.

Trong 2 ngày 11/ 10 va 12/10, người tuổi Sửu có thể không thông minh nhất nhưng là người rất vượng quý nhân. Họ tử tế, tốt bụng và thật thà, đi đâu làm gì cũng dễ có người quý mến và giúp đỡ. Những mối quan hệ tốt đẹp có được sẽ mở ra cho tuổi Sửu những con đường mới để ngày càng phát triển.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có cát tinh che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão có tài lộc khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc thứ Ba, thứ Tư tuần này (11, 12/10) của con giáp tuổi Mão tươi sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.