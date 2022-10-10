Chưa đầy 3 tiếng nữa, các chuyên gia phong thủy dự đoán 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sở hữu tiền tỷ, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 08:45

Theo tử vi 12 con giáp, chưa đầy 3 tiếng nữa, 3 con giáp được cho là gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cả cuộc sống

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vừa thông minh lại vừa đáng yêu, rất có đầu óc kinh doanh. Trước đây cho dù phải trải qua qua rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn không nản lòng, luôn phấn đấu, vận dụng trí tuệ của mình để kiếm tiền.

Chờ thêm 3 tiếng nữa, người tuổi Thân có vận quý nhân hưng phát. Các mối quan hệ tốt đẹp trước đây đem lại lộc quý nhân nên con giáp này nhận được vô số sự giúp đỡ trong công việc và trong việc kiếm tiền. Con giáp này nhanh chóng có được cuộc sống sung túc giàu sang.

Chưa đầy 3 tiếng nữa, các chuyên gia phong thủy dự đoán 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sở hữu tiền tỷ, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng - Ảnh 1
Các mối quan hệ tốt đẹp trước đây đem lại lộc quý nhân nên con giáp này nhận được vô số sự giúp đỡ trong công việc và trong việc kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sao Thái Dương xuất hiện trong tháng này giúp tuổi Dần có thêm nhiều niềm tin và hy vọng mới trong cuộc sống. Những khó khăn, trở ngại mà con giáp này đã và đang gặp phải sẽ sớm được khắc phục.

Chưa đầy 3 tiếng nữa, các chuyên gia phong thủy dự đoán 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sở hữu tiền tỷ, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng trở nên rộng mở hơn nhiều. Với các lời mời làm việc hoặc hợp tác, nếu còn đang phân vân, tuổi Dần nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm - Ảnh minh họa: Internet

Sau 3 tiếng nữa, nhiều cơ hội mới đang mở ra trước mắt giúp tuổi Dần có thể dễ dàng thực hiện ước mơ của mình. Con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng trở nên rộng mở hơn nhiều. Với các lời mời làm việc hoặc hợp tác, nếu còn đang phân vân, tuổi Dần nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Họ sẽ đưa ra nhiều lời khuyên quý giá giúp Dần có lựa chọn tốt nhất cho bản thân.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dần trong tháng này khá ổn, không có điều gì đáng lo ngại. Nếu thường xuyên phải đi công tác xa, con giáp này cần chú ý giữ gìn sức khỏe vì thời tiết đang bước vào giai đoạn giao mùa, vẫn cần phải giữ ấm cơ thể, tránh chủ quan.

Tuổi Tuất

Chờ thêm 3 tiếng nữa, là thời điểm tốt lành với người tuổi Tuất, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Đặc biệt nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, tuổi Tuất có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc của bản mệnh thời gian này thăng hoa rực rỡ. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Chưa đầy 3 tiếng nữa, các chuyên gia phong thủy dự đoán 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sở hữu tiền tỷ, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng - Ảnh 3
Tài lộc của bản mệnh thời gian này thăng hoa rực rỡ. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết, kể từ 12 giờ trưa ngày mai (11/9), là giai đoạn mà tài vận và sự nghiệp của 3 con giáp này bùng nổ, vô cùng thuận lợi may mắn trên con đường công danh, tài lộc của mình.

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