Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (10/10), những con giáp sau nằm trên đống tiền, khó khăn chấm dứt, công việc hanh thông, của cải tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 08:34

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (10/10), vận trình của 3 con giáp này trong thời gian này khá tốt. Có cơ hội thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần khá liều lĩnh, can đảm và thỉnh thoảng khá nóng tính. Nhưng thực chất, họ là người khôn khéo và chu đáo. Người tuổi này tính tình độc lập, tư duy tốt, biết bắt kịp xu thế thời đại.

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (10/10), những con giáp sau nằm trên đống tiền, khó khăn chấm dứt, công việc hanh thông, của cải tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Họ nhận được nhiều thời cơ phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17 giờ 15 phút ngày 10/10/2022, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Họ nhận được nhiều thời cơ phát triển sự nghiệp. Nếu chủ động nắm bắt thời cơ, siêng năng làm việc thì họ sẽ tăng thu nhập nhanh chóng.

Khả năng kiếm tiền tài con giáp này ngày một mạnh mẽ. Họ có thể hoàn thành những nhiệm vụ trước thời hạn, được cấp trên khen ngợi. Con giáp này dần khắc phục được những trở ngại trong công việc, sở hữu thể thở phào nhẹ nhõm.

Tuổi Thân

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (10/10), những con giáp sau nằm trên đống tiền, khó khăn chấm dứt, công việc hanh thông, của cải tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 17 giờ 15 phút ngày thứ Hai tuần sau (10/10), tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Người tuổi Thân cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. 

Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thời gian gần đây phải suy nghĩ về nhiều chuyện nên tâm tư cũng không tốt. Con giáp này cần có người động viên và cần có động lực để thúc đẩy bản thân. Trong thời gian tới, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc.

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (10/10), những con giáp sau nằm trên đống tiền, khó khăn chấm dứt, công việc hanh thông, của cải tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Con giáp này sẽ liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống, chính vì thế mà tốc độ kiếm tiến cũng trở nên nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ điểm đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (10/10), con giáp này sẽ liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống, chính vì thế mà tốc độ kiếm tiến cũng trở nên nhanh hơn. Có được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi khúc mắc đều được hóa giải, do đó, người tuổi Tuất cần phân biệt rõ đâu là quý nhân và đâu là tiểu nhân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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