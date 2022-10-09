Đúng 19 giờ ngày 10/10/2022, những con giáp sau được Thần Tài đưa lối, vét sạch phước lành, tài lộc đổ về như thác, nhà lầu, 4 bánh đều có đủ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 06:35

Đúng 19 giờ ngày 10/10/2022, 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt trái ngọt, may mắn tìm đến, xui rủi biến tan, bản mệnh đổi đời chỉ trong một đêm.

Tuổi Thìn

Đúng 19 giờ ngày 10/10/2022, chính Tài mang tới cho người tuổi Thìn một ngày tiền bạc dư dả, chẳng phải lo lắng gì nhiều khi vận thế tài lộc đang vô cùng thuận lợi. Việc kiếm tiền luôn khiến bạn căng thẳng và mệt mỏi, nhưng thời gian tới mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn nữa, bạn dễ dàng nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình.

Đúng 19 giờ ngày 10/10/2022, những con giáp sau được Thần Tài đưa lối, vét sạch phước lành, tài lộc đổ về như thác, nhà lầu, 4 bánh đều có đủ - Ảnh 1
Việc kiếm tiền luôn khiến bạn căng thẳng và mệt mỏi, nhưng thời gian tới mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Có thể người khác có suy nghĩ rằng bạn may mắn mà có được cuộc sống dư dả như hiện tại nhưng thực tế người ta đâu biết rằng bạn nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua. Những gì bạn có được lúc này hoàn toàn xứng đáng.

Trước đó nếu chuyện tình cảm của người tuổi Thìn gặp trục trặc, rắc rối thì đến giữa tuần sẽ được giải quyết ổn thỏa để tình cảm ngày càng thăng hoa, gắn kết.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với họ. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản trí.

Đúng 19 giờ ngày 10/10/2022, những con giáp sau được Thần Tài đưa lối, vét sạch phước lành, tài lộc đổ về như thác, nhà lầu, 4 bánh đều có đủ - Ảnh 2
Những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý đầy cá tính và luôn không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thành công đáng giá. 

Đúng 19 giờ ngày 10/10/2022, những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn là những người có tính tình cần mẫn và rất chăm chỉ. Với con giáp này, lao động chính là vinh quang, và chỉ có lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Không những vậy, tuổi Dậu còn là những người có khả năng kiếm tiền, và khả năng quản lý tài chính của bản thân cũng như gia đình rất tốt.

Đúng 19 giờ ngày 10/10/2022, những con giáp sau được Thần Tài đưa lối, vét sạch phước lành, tài lộc đổ về như thác, nhà lầu, 4 bánh đều có đủ - Ảnh 3
Tuổi Dậu có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 19 giờ ngày 10/10/2022, tuổi Dậu có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi. Công việc nhờ thế ngày càng phát triển, tài lộc dồi dào viên mãn. Ngoài ra, tuổi Dậu có điểm tựa vững chắc là người thân. Đây chính là quý nhân có thể giúp Dậu hóa giải nguy nan khi cần thiết.

Con giáp tuổi Dậu không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản trở. Họ chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chẳng rằng bạn có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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