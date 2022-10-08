Bước vào 7h28p ngày mai (9/10/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc dễ như chơi, tay trái níu quý nhân, tay phải vịn Thần Tài, tương lai đầy hứa hẹn giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 17:28

Bước vào 7h28p sáng mai (9/10/2022), 3 con giáp này may mắn bậc nhất, hốt bạc hốt vàng...

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, vào 7h28p ngày mai (9/10/2022), những người tuổi Dậu may mắn được nằm trong những con giáp phát tài được Ngọc Hoàng sủng ái chỉ cần quơ tay là được biển tiền.

Bước vào 7h28p ngày mai (9/10/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc dễ như chơi, tay trái níu quý nhân, tay phải vịn Thần Tài, tương lai đầy hứa hẹn giàu sang phú quý - Ảnh 1
Người tuổi Dậu không được quá khôn lanh cũng không phải là con giáp có tính khí mạnh mẽ quyết đoán - Ảnh minh họa: Internet

Để so sánh trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu không được quá khôn lanh cũng không phải là con giáp có tính khí mạnh mẽ quyết đoán. Nhưng trong con người tuổi Dậu luôn ẩn chứa sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. 

Con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắc từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến. Kéo theo đó là cơ hội tăng lương, số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt khiến cho chính những người tuổi Dậu cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín. Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Bước vào 7h28p ngày mai (9/10/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc dễ như chơi, tay trái níu quý nhân, tay phải vịn Thần Tài, tương lai đầy hứa hẹn giàu sang phú quý - Ảnh 2
Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Con giáp tuổi Thân có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 7h28p ngày cuối tuần này (9/10/2022), người tuổi Thân làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Con giáp tuổi Thân có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời.

Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được cấp trên giao cho những nhiệm vụ trọng đại khi bước vào 7h28p ngày 9/10/2022. Bạn hãy nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để hoàn thành, bởi đây chính là bước đệm để bạn thăng tiến trong tương lai, giữ 1 vị trí đáng ngưỡng mộ.

Bước vào 7h28p ngày mai (9/10/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc dễ như chơi, tay trái níu quý nhân, tay phải vịn Thần Tài, tương lai đầy hứa hẹn giàu sang phú quý - Ảnh 3
Chuyện tài lộc khá hanh thông, khi bạn nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Nếu là người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản tiền thưởng nóng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tài lộc khá hanh thông, khi bạn nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Nếu là người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản tiền thưởng nóng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, nếu muốn cải thiện thu nhập, bản mệnh có thể sắp xếp thời gian làm thêm.

Tuy nhiên, con giáp may mắn này nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác, du lịch... Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 12 giờ trưa mai (9/10), 3 con giáp may mắn đón nhận 'cơn mưa tiền', sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng phất lên như diều gặp gió

Từ 12 giờ trưa mai (9/10), 3 con giáp may mắn đón nhận 'cơn mưa tiền', sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng phất lên như diều gặp gió

Tử vi dự báo: Từ 12 giờ trưa mai (9/10), 3 con giáp này có tài lộc ùa về, tài vận đến nhân duyên đều mỹ mãn tuyệt vời.

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