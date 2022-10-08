Trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (9/10), 3 con giáp tiền bạc dư dả, rộng cửa đón tài lộc, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, bứt phá, thành công như rồng vàng

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 10:29

Vào 17h chiều mai (9/10), là thời cơ cho 3 con giáp này vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Thân

Các bạn cầm tinh con khỉ tính tình điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt, dễ ứng biến, khi gặp chuyện không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng, rất độc lập, có chí tiến thủ, thế nên phải biết nắm bắt cơ hội và phấn đấu vươn lên, có như thế thành công trong sự nghiệp không bao lâu sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (9/10), 3 con giáp tiền bạc dư dả, rộng cửa đón tài lộc, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, bứt phá, thành công như rồng vàng - Ảnh 1
Thời điểm này trúng vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người tuổi Thân có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề - Ảnh minh họa: Internet

Vào 17h chiều mai (9/10), người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay. 

Thời điểm này trúng vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người tuổi Thân có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề. Bạn sẽ luôn gặp may mắn và cát tinh trong cuộc sống, thực hiện được những kế hoạch lớn lao, vươn lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn nhất vào 17h chiều mai (9/10) gọi tên Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (9/10), 3 con giáp tiền bạc dư dả, rộng cửa đón tài lộc, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, bứt phá, thành công như rồng vàng - Ảnh 2
Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi sắp tới sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (9/10), 3 con giáp tiền bạc dư dả, rộng cửa đón tài lộc, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, bứt phá, thành công như rồng vàng - Ảnh 3
Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vào 17h chiều mai (9/10), họ được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay (thứ bảy, 8/10), 3 con giáp may mắn tài lộc cực kì vượng phát, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, của cải nhiều không ai sánh bằng

Đúng hôm nay (thứ bảy, 8/10), 3 con giáp may mắn tài lộc cực kì vượng phát, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, của cải nhiều không ai sánh bằng

Bên cạnh các đối tượng gặp xui xẻo, vẫn có những con giáp gặp được vận may lớn trong thời gian tới.

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