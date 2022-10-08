Tử vi 3 ngày (9 - 11/10): Top 3 con giáp số phận thay đổi, tiêu 1 kiếm được gấp 10, chuẩn bị có số làm đại gia, lộc bất tận hưởng không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 11:50

Tử vi 3 ngày (9 - 11/10), là khoảng thời điểm những con giáp này có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Họ được sự báo sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, mọi sự đều tốt lành.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa thường rất có duyên trong đối nhân xử thế. Trong mắt các nhà lãnh đạo, bạn cũng là người rất có năng lực, đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi và có ngoại hình nổi bật.

Tử vi 3 ngày (9 - 11/10): Top 3 con giáp số phận thay đổi, tiêu 1 kiếm được gấp 10, chuẩn bị có số làm đại gia, lộc bất tận hưởng không ai sánh bằng - Ảnh 1
Trong công việc, người tuổi Ngọ không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới, những chú ngựa con đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước. Trong công việc, người tuổi Ngọ không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt.

Chỉ cần bạn có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại. 

Tuổi Thìn

3 ngày tới, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Tử vi 3 ngày (9 - 11/10): Top 3 con giáp số phận thay đổi, tiêu 1 kiếm được gấp 10, chuẩn bị có số làm đại gia, lộc bất tận hưởng không ai sánh bằng - Ảnh 2
Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Con đường tình duyên của Thìn có bước phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm.

Tử vi 3 ngày (9 - 11/10): Top 3 con giáp số phận thay đổi, tiêu 1 kiếm được gấp 10, chuẩn bị có số làm đại gia, lộc bất tận hưởng không ai sánh bằng - Ảnh 3
Vận may tài chính trong tháng này của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới, con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi.

Trong khi đó, vận may tài chính trong tháng này của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể sinh lời, tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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