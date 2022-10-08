Sau đêm nay (8/10/2022), 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', tài khoản 'ting ting' liên hồi, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 18:05

Sau đêm nay (8/10/2022), nếu may mắn có tên trong danh sách 3 con giáp này chắc chắn thời gia tới bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, thoải mái tiêu...

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Con giáp này phù hợp với các lĩnh vực tài chính, sản xuất và được dự đoán sẽ trở thành doanh nhân thành đạt.

Hết đêm nay (8/10), người tuổi Dần được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Họ có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa. Trong công việc, con giáp này cần chú ý hơn đến giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên. Đây là yếu tố có lợi cho con đường thăng tiến của họ. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này nhé.

Sau đêm nay (8/10/2022), 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', tài khoản 'ting ting' liên hồi, chính thức hết khổ - Ảnh 1
Họ có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa. Trong công việc, con giáp này cần chú ý hơn đến giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sau ngày 8/10/2022, nguồn động lực, sự tự tin của tuổi Tuất cũng cải thiện đáng kể, họ ít tiêu cực hơn, thay vào đó càng tích cực, chủ động tránh giành lợi ích cho bản thân. Nhâm Thủy là sao Thiên Ấn của tuổi Tuất trong Tuế can, đại diện cho trưởng bối và chứng chỉ chức danh. Như vậy, tuổi Tuất ắt được quý nhân nhắc nhở mà tự mình gặt hái chứng chỉ tư chất tương ứng hoặc được thăng cấp.

Ngoài ra, trong Ngũ hành, sao Thủy đại diện cho vật chất nên tuổi Tuất cũng chiếm ưu thế lớn trong tài vận, của cải, có thể gặt hái nhiều thành quả trong lĩnh vực thủy lợi và ẩm thực.

Sau đêm nay (8/10/2022), 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', tài khoản 'ting ting' liên hồi, chính thức hết khổ - Ảnh 2
Nguồn động lực, sự tự tin của tuổi Tuất cũng cải thiện đáng kể, họ ít tiêu cực hơn, thay vào đó càng tích cực, chủ động tránh giành lợi ích cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Qua ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 8/10/2022, trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lại.

Sau đêm nay (8/10/2022), 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', tài khoản 'ting ting' liên hồi, chính thức hết khổ - Ảnh 3
Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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