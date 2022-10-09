Kể từ 12 giờ trưa ngày mai (10/10), 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên tỏa sáng, khó khăn chấm dứt, công việc hanh thông, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng

Tử vi cho biết, kể từ 12 giờ trưa ngày mai (11/9), là giai đoạn mà tài vận và sự nghiệp của 3 con giáp này bùng nổ, vô cùng thuận lợi may mắn trên con đường công danh, tài lộc của mình.
- Sau ngày mai (10/10/2022), 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng
- Đúng 19 giờ ngày 10/10/2022, những con giáp sau được Thần Tài đưa lối, vét sạch phước lành, tài lộc đổ về như thác, nhà lầu, 4 bánh đều có đủ
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu có tính cách ổn định, lại biết nhìn xa trông rộng, luôn biết coi trọng cái lợi lâu dài nên thường sẽ có sự nghiệp thành công, tài sản giàu có. Cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn. Vốn dĩ ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả.
Từ 12 giờ trưa mai (10/10), với sự nỗ lực của bản thân cũng như bước vào cát vận hanh thông mà người tuổi Sửu đặc biệt thuận lợi về tài chính. Thu nhập tăng lên nhanh chóng, làm một mà hưởng mười, nhanh chóng trở thành đại gia giàu sang phú quý.
Tuổi Tý
Thời gian qua, vận thế của người tuổi Tý không thuận lợi nhưng con giáp này vẫn kiên trì và không bỏ cuộc. Bắt đầu từ 12 giờ ngày 10/10, vận thế của người tuổi Tý ngày một khởi sắc. Con giáp này liên tiếp đón nhận tin vui trong cuộc sống.
Công việc phát triển nhanh chóng, thu nhập cũng gia tăng không ngừng, đem lại số tiền tích lũy không nhỏ cho người tuổi Tý. Con giáp này bình tĩnh khi đối đầu với khó khăn, thử thách, chủ động thích ứng với hoàn cảnh để nắm bắt cơ hội và đạt được những bước phát triển thuận lợi trong cuộc sống.
Thời gian tới là lúc họ sẽ gặp nhiều tin vui, người độc thân có thể gặp được một nửa của mình, các gia đình đón tin vui, tài lộc cũng gia tăng nhanh chóng.
Tuổi Thân
Đa số người tuổi Thân có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh, nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Người tuổi Thân thường độc lập, tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp này không chờ đợi sự giúp đỡ của người khác, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.
Đúng 12 ngày đầu tuần sau (10/10), tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng.
Từ giờ đến cuối năm, vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Thân. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.