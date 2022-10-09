Sau ngày mai (10/10/2022), 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 07:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau ngày mai 10/10, giàu sang thành đạt sẽ đến với 3 con giáp may mắn này, trúng số độc đắc chỉ là điều dễ dàng.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn siêng năng, chăm chỉ và luôn lấy công việc làm niềm vui trong cuộc sống. Người tuổi Sửu không tham vọng, họ chỉ biết rằng cuộc sống sướng khổ đều nằm trong tầm tay của mình.

Sau ngày mai (10/10/2022), 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng - Ảnh 1
Nhiều người sợ rằng tuổi Sửu sẽ sống khổ vì họ không biết hưởng thụ, nhưng trong tử vi học có nói, tuổi Sửu là đại diện cho con giáp khổ trước sướng sau - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, từng ngày trôi qua, tuổi Sửu không dám lười biếng vì sợ rằng sẽ đánh mất những thứ quan trọng. Nhiều người sợ rằng tuổi Sửu sẽ sống khổ vì họ không biết hưởng thụ, nhưng trong tử vi học có nói, tuổi Sửu là đại diện cho con giáp khổ trước sướng sau. Những điều mà tuổi Sửu khó khăn trải qua thì tương lai họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bước qua ngày thứ Hai tuần sau (10/10), tuổi Sửu cũng là một trong những con giáp được thần tài chiếu cố hết mực. Không những thế cuộc sống lại còn có những chuyển biến tích cực đến bản thân họ còn không ngờ.

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân thường độc lập từ nhỏ. Họ hoạt bát, vui vẻ, thích làm việc thiện và giúp đỡ mọi người. Người tuổi này có phúc khí lớn, đi đến đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cuộc đời họ từ trẻ đến già đều hiếm khi nào rơi vào cảnh nghèo khó.

Sau ngày mai (10/10/2022), 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng - Ảnh 2
Vận trình của những chú Khỉ sẽ tăng tiến đáng kể. Ông trời không phụ công những người làm việc chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (10/10), vận trình của những chú Khỉ sẽ tăng tiến đáng kể. Ông trời không phụ công những người làm việc chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu. Cuộc sống của người tuổi Thân hứa hẹn sẽ rực rỡ như ánh mặt trời. 

Nhớ rằng kiến thức là sức mạnh. Người tuổi Thân nên tranh thủ thời gian tham gia các khoá học hay tự nghiên cứu để có nhiều kiến thức hơn về tài chính, giúp bản thân kiếm tiền hiệu quả hơn cũng như quản lý tiền tốt hơn. 

Tuổi Tuất

Thời gian gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra. Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan.

Sau ngày mai (10/10/2022), 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng - Ảnh 3
Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Qua ngày 10/10, người tuổi Tuất được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Đặc biệt đối với những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thì trong thời gian tới sẽ kiếm được khối lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, tuổi Tuất còn gặp được quý nhân giúp đỡ để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì trong năm nay sẽ thành đại gia, giàu có không ngừng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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