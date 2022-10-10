Sau ngày mai (11/10/2022), 3 con giáp sau có tài chính hưng vượng, may mắn đủ đường, tiền tài phú quý về tận cửa, xây nhà, tậu xe sang dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 06:25

Sau ngày mai (11/10/2022), là thời khắc 3 con giáp sau đây hưởng lộc trời ban, hưởng ân thần tài nên giàu sở hữu bất chấp, tiền nong rủng rỉnh.

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân thường độc lập từ nhỏ. Họ hoạt bát, vui vẻ, thích làm việc thiện và giúp đỡ mọi người. Người tuổi này có phúc khí lớn, đi đến đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cuộc đời họ từ trẻ đến già đều hiếm khi nào rơi vào cảnh nghèo khó.

Sau ngày mai (11/10/2022), 3 con giáp sau có tài chính hưng vượng, may mắn đủ đường, tiền tài phú quý về tận cửa, xây nhà, tậu xe sang dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
 Ông trời không phụ công những người làm việc chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu. Cuộc sống của người tuổi Thân hứa hẹn sẽ rực rỡ như ánh mặt trời - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (11/10/2022), vận trình của những chú Khỉ sẽ tăng tiến đáng kể. Ông trời không phụ công những người làm việc chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu. Cuộc sống của người tuổi Thân hứa hẹn sẽ rực rỡ như ánh mặt trời. 

Nhớ rằng kiến thức là sức mạnh. Người tuổi Thân nên tranh thủ thời gian tham gia các khoá học hay tự nghiên cứu để có nhiều kiến thức hơn về tài chính, giúp bản thân kiếm tiền hiệu quả hơn cũng như quản lý tiền tốt hơn. 

Tuổi Tý

Theo Ngũ hành thì tuổi Tý tương ứng với Thủy. Người cầm tinh con Chuột thường có trái tim nhân hậu, rất thông minh và có khiếu hài hước.

Sau ngày mai (11/10/2022), 3 con giáp sau có tài chính hưng vượng, may mắn đủ đường, tiền tài phú quý về tận cửa, xây nhà, tậu xe sang dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Những chú Chuột còn rất vượng vận đào hoa trong khoảng thời gian cuối năm này. Người độc thân nếu muốn có bước tiến mới cần mở lòng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Càng về cuối năm, mặc cho ai sợ xui xẻo của tháng củ mật, người tuổi Tý sẽ tạo được cú bật đáng ngưỡng mộ. Cụ thể, sau ngày mai (11/10/2022), là lúc con giáp này gặp được vận lớn, nếu biết nắm bắt thời cơ thì tiền bạc rủng rỉnh không còn là nỗi lo.

Bên cạnh đó, những chú Chuột còn rất vượng vận đào hoa trong khoảng thời gian cuối năm này. Người độc thân nếu muốn có bước tiến mới cần mở lòng hơn, học cách bày tỏ tình cảm thay vì chỉ giữ kín trong lòng.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, thái độ lạc quan. Người tuổi này sống nhân nghĩa nên về sau ắt nhận được phước lành. Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng.

Sau ngày mai (11/10/2022), 3 con giáp sau có tài chính hưng vượng, may mắn đủ đường, tiền tài phú quý về tận cửa, xây nhà, tậu xe sang dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (11/10/2022), vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời. Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ 12 giờ trưa ngày mai (10/10), 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên tỏa sáng, khó khăn chấm dứt, công việc hanh thông, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng

Kể từ 12 giờ trưa ngày mai (10/10), 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên tỏa sáng, khó khăn chấm dứt, công việc hanh thông, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng

Tử vi cho biết, kể từ 12 giờ trưa ngày mai (11/9), là giai đoạn mà tài vận và sự nghiệp của 3 con giáp này bùng nổ, vô cùng thuận lợi may mắn trên con đường công danh, tài lộc của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 44 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 44 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà