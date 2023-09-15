Trong vòng 3 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp có vượng khí tràn trề, tiền rót đầy túi, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 17:38

Tử vi dự đoán vào 3 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp có vượng khí tràn trề, tiền rót đầy túi, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Họ là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Con giáp tuổi Tỵ cũng là người sống thực tế nhất trong 12 con giáp. Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được.

Người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, thu nhập dồi dào. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiệm vụ mới. Có thể trong thời gian này, họ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ. Những khoản đầu tư của con giáp này trước đây sẽ sớm sinh lời. Họ có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp ổn định và ngày một phất lên.

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp có vượng khí tràn trề, tiền rót đầy túi, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn ăn nói dễ nghe, lịch sự, nền nã nên được nhiều người yêu quý. Con giáp này tự tin vào bản thân, không ngừng cố gắng và có tinh thần cầu tiến. Bản thân họ luôn tìm kiếm các cơ hội dành cho bản thân mình.

Nhiều cơ may trong công việc đến với người tuổi Thìn. Có thể, họ sẽ nhận được một công việc bán thời gian, việc làm thêm mới...Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng tốt, gặp được đối tác tin cậy.

Những người thuộc con giáp này làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán được giá, có vụ mùa bội thu. Con giáp tuổi Thìn làm việc chăm chỉ nên cũng nhận được thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp có vượng khí tràn trề, tiền rót đầy túi, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ được biết đến với vẻ ngoài bí ẩn. Họ sống khá tự do, phóng khoáng, hào phóng. Con giáp này thích hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo như kinh doanh, làm nghệ thuật.

Trong công việc, họ làm việc hăng say, đầy tham vọng và luôn nỗ lực vươn lên. Đó cũng là lý do khiến họ thường thành công từ khi độ tuổi còn rất trẻ.

Các cơ hội trong công việc sẽ dần đến với người tuổi Ngọ. Qua các mối quan hệ, họ tìm được công việc mới với môi trường phù hợp và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Con giáp này làm công ăn lương cũng có thể đạt được thành tích tốt, được cập trên trọng thưởng.

Người làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, hàng hóa bán chạy, hợp đồng ký liền tay. Người tuổi Ngọ làm việc có tài, có tâm nên kiếm tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm

Tử vi dự đoán vào 15 ngày tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 10 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 55 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng