Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp có vận may rực rỡ, đại phú đại quý, tiền tài như thác đổ vào nhà, vận khí tươi tốt

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 13:33

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp có vận may rực rỡ, đại phú đại quý, tiền tài như thác đổ vào nhà, vận khí tươi tốt.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đa phần đều thông minh, lém lỉnh, cởi mở và hài hước. Họ giữ được tinh thần lạc quan ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi này được mọi người yêu mến nhờ tính cách thân thiện, dễ gần.  Tuy nhiên, đôi lúc họ cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điểm người tuổi này cần sửa đổi.

Người tuổi Thân có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Họ nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều.

Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở đối với con giáp tuổi Thân. Về tài vận, người tuổi Thân chính là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong số 12 con giáp.

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp có vận may rực rỡ, đại phú đại quý, tiền tài như thác đổ vào nhà, vận khí tươi tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con gà tính tình thường khá thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, trong công việc, họ cũng là người cứng rắn, kiên cường. Khi gặp khó khăn, trở lực, họ không nản lòng, nhụt chí. Người tuổi Dậu thật thà, ngay thẳng quá đôi khi lại làm tổn thương người khác.

Người tuổi Dậu có sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn. Đây cũng là yếu tố giúp họ ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Dậu nhận được nguồn lợi nhuận đáng kể từ những khoản đầu tư trước đó. Con giáp này nên suy nghĩ thật kỹ trước những cơ hội đầu tư tiếp theo.

Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ, khích lệ để công việc diễn ra trơn tru, thuận lợi. Nhờ hoàn thành công việc đúng thời hạn, con giáp này được cấp trên tin tưởng, có cơ hội thăng tiến trong tương lai gần.

Đặc biệt, những người tuổi Dậu còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Trong khi đó những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi lứa nên mặn nồng, thắm thiết.

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp có vận may rực rỡ, đại phú đại quý, tiền tài như thác đổ vào nhà, vận khí tươi tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, họ là người nói được, làm được và rất nghiêm túc, cầu thị. Đối với những người sinh năm Tuất, tài vận tổng thể của họ trong thời điểm gần đây có một số biến động, đặc biệt là áp lực kinh tế. Tài sản của họ có thể bị tiêu hao đi ít nhiều.

Người tuổi Tuất có cơ may chuyển bại thành thắng. Được Thần Tài ban phát của cải, họ làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc. Tài lộc của họ trong thời gian này ngày càng tăng tiến, tập trung chủ yếu vào cuối tuần.

Đây cũng là thời gian tốt để con giáp này khai trương, mở hàng, mở rộng các hoạt động kinh doanh. Người trồng trọt, chăn nuôi cũng có cơ hội tìm hiểu về các giống cây trồng, vật nuôi mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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