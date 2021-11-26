Trong vòng 11 ngày tới, những con giáp 'số đỏ' sau sẽ được quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh, đón năm mới sung túc

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh, đón năm mới sung túc trong 11 ngày tới.

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn này thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này được trợ giúp bởi cát tinh Long Đức nên dễ gặp được quý nhân trợ giúp trong sự nghiệp và làm gì cũng thành công rực rỡ. Chính vì thế, tuổi Ngọ được khuyên là nên dành nhiều tâm sức cho công việc hơn để nâng cao cơ hội tăng thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mặc dù tạm thời im ắng trong giai đoạn đầu tháng 11, nhưng những người cầm tinh con gipa này sẽ bắt đầu bùng nổ trở lại trong vòng 11 ngày tới đây.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chỉ trong 5 ngày nữa, những con giáp sau sẽ tài lộc vượng phát, duy trì sức khoẻ dồi dào, tình duyên đỏ thắm Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài lộc vượng phát, duy trì sức khoẻ dồi dào, tình duyên đỏ thắm trong 5 ngày tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-vong-11-ngay-toi-nhung-con-giap-so-do-sau-se-duoc-quy-nhan-phu-tro-tien-bac-rung-rinh-don-nam-moi-sung-tuc-438591.html