Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp sau sẽ trút được vận đen, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 22:19

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ trút được vận đen, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể' trong vòng 15 ngày tới.

Tuổi Mùi

Trong vòng 15 ngày tới, những người cầm tinh tuổi mùi sẽ trút được vận đen, nhận được nhiều tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Bạn nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Với những người làm kinh doanh, bạn trở nên buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều không kịp ngơi tay, ngơi chân. Song song đó, bạn sẽ cảm thấy mình là người may mắn khi có vô vàn cơ hội xung quanh giúp bạn đạt được mục đích của một cách dễ dàng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do tham công tiếc việc, bạn sẽ gặp vấn đề về sức khoẻ. Vậy nên, bạn cần sắp xếp thời gian và phân chia công việc thạt hợp lý. Nếu bạn gồng gánh quá nhiều công việc, bạn vừa hại sức khoẻ, vừa công việc không đạt hiệu quả cao.

tai loc vuong phat
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với những người thuộc con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ may chuyển bại thành thắng. Được Thần Tài ban phát của cải, bạn làm đâu thắng đó và sự nghiệp khởi sắc hơn trước. Đồng thời, năng lượng tích cực của con giáp này đang gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hơn hết là bạn sẽ sẵn sàng nhận thêm những nhiệm vụ, dù cho chúng không thuộc phạm vi của bạn.

Bởi vì tài lộc "chảy ào ào" vào túi, bạn sẽ dần chi tiêu khá phóng tay cho sở thích của bản thân, tuy nhiên nếu đồ vật mà bạn định mua không thực sự cần thiết cho bản thân lúc này thì có lẽ bạn nên suy nghĩ thật kỹ. 

Ngoài ra, bạn thích đi du lịch đó đây nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp, bạn có thể lên kế hoạch và chọn thời gian khác khi thời tiết và điều kiện phù hợp, cải thiện hơn.

tai loc vuong phat 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong công việc, nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, những người thuộc con giáp này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty của mình để một bước trở thành đại gia. Trong tương lai, nếu bạn biết nắm bắt được con đường kiếm tiền,bạn có thể vững vàng thăng quan tiến chức.

Bởi vì tình duyên thăng hoa, con giáp này sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này bởi vì có người yêu cưng chiều hết mực và yêu thương bạn trọn vẹn. Song, người độc thân có xu hướng kén cá chọn canh nên khó thoát kiếp 'cô đơn lẻ bóng' của mình. 

tai loc vuong phat 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 11 này, những con giáp sau sẽ đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày

Cuối tháng 11 này, những con giáp sau sẽ đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ đụng trúng 'hố vàng', làm việc gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 11 này.

Xem thêm
Từ khóa:   tài lộc vượng phát con giáp may mắn 12 con giap tử vi

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 56 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 56 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp