Vào những ngày cuối cùng của tháng 11, tuổi Dần thời cơ tới tấp, tuổi Mùi may mắn bủa vây, tiền tài 'chảy vào như nước'

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 17:31

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây thời cơ tới tấp, may mắn bủa vây, tiền tài 'chảy vào như nước' vào những ngày cuối tháng 11.

Tuổi Sửu

Hầu hết, những người thuộc con giáp này thường là người thật thà ngay thẳng, công tư phân minh. Thế nên, bạn thường được những người khác tin tưởng hết lòng. Thời gian tới, Tuổi Sửu chắc hẳn sẽ là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp bởi vì bạn sẽ nhận đại phúc, đại hỷ. Bạn làm ăn gặp thời, gặp thế nên tiền chảy về túi như nước. Với những người làm công ăn lương, bạn có thể cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý.

Tuy nhiên, do lượng công việc dồn về khá nhiều nên bạn cần chú ý tới sức khoẻ của mình nhiều hơn. Đồng thời, bạn nên giảm bớt những cảm xúc tiêu cực để thoải mái đầu óc. 

Vào những ngày cuối cùng của tháng 11, tuổi Dần thời cơ tới tấp, tuổi Mùi may mắn bủa vây, tiền tài 'chảy vào như nước' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu có gặp khó khăn trong cuộc sống, Tuổi Dần cũng được quý nhân phù trợ và sớm tai qua nạn khỏi. Người làm đầu tư kinh doanh dự báo sẽ sớm sinh lời lớn. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tranh thủ nắm bắt cá cơ hội làm ăn để tiếp tục nhận được hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

Mặc dù công việc khá suôn sẻ, nhưng những người thuộc con giáp này cần quan tâm hơn tới đối phương trong chuyện tình cảm. Song, những ngày cuối tháng 11 không thích hợp để bạn tỏ tình, bạn hãy cố gắng áp dụng phương pháp “mưa dầm thấm lâu” và chờ đợi cơ hội tới.

Vào những ngày cuối cùng của tháng 11, tuổi Dần thời cơ tới tấp, tuổi Mùi may mắn bủa vây, tiền tài 'chảy vào như nước' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào những ngày cuối tháng 11, những người thuộc con giáp này luôn nhiệt tình, năng động và có tư duy sáng tạo, công việc diễn ra thuận lợi. Đặc biệt, những người làm việc liên quan tới nghệ thuật và thiết kế đồ họa sẽ có nguồn cảm hứng lớn, mang lại cho bạn những ý tưởng mới mẻ. 

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được nhiều tài lộc và sự nghiệp ngày càng lên hương. Bạn sẽ làm ăn gặp thời và thu được món lời hậu hĩnh. Gia đình người tuổi Mùi sẽ có nhiều tin vui như sức khỏe dồi dào và bình an vô sự trong thời gian sắp tới.

Vào những ngày cuối cùng của tháng 11, tuổi Dần thời cơ tới tấp, tuổi Mùi may mắn bủa vây, tiền tài 'chảy vào như nước' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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