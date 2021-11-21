Hình dáng của đôi mắt có thể đoán ra tính cách của bạn

Mỗi đôi mắt đều có sự khác biệt chút ít về hình dáng, tất nhiên cấu tạo hình thể mắt thì không thể khác nhau. Nhưng chúng ta dễ dàng nhận thấy có người mắt to, người mắt nhỏ, người mắt 1 mí và 2 mí. Theo quan điểm nhân tướng học, mỗi người sẽ gắn với mỗi nét tính cách khác nhau.

Hạnh phúc, vui sướng, buồn bã, dối trá và tức giận: chúng ta có thể nhìn thấy tất cả trong mắt ai đó. Đôi mắt thể hiện những cảm xúc nhất định. Tuy nhiên, không chỉ cảm xúc, mà thông tin về tính cách của một người có thể được tìm thấy bằng cách nghiên cứu hình dạng đôi mắt của họ.

Những người có đôi mắt hình quả hạnh nhìn chung có tính cách ấm áp và tốt bụng. Nếu bạn có đôi mắt hình quả hạnh, rất có thể bạn được yêu mến và làm mọi cách để giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, bạn có thể hơi bí ẩn, điều này khiến mọi người khó hiểu đôi chút về bạn.

Đôi mắt nhỏ

Bạn có đôi mắt nhỏ? Khi đó, bạn rất giỏi trong việc tập trung vào bản thân. Bạn có cái nhìn phản biện, phân tích và nghiêm túc trong cuộc sống. Bạn thường là người thông minh trong nhóm, và mọi người yêu cầu bạn giải quyết những vấn đề phức tạp.

Đôi mắt lồi

Người có mắt lồi ra thường có tính cách thất thường, vui, buồn, yêu, ghét bất chợt, là kiểu người dám nói dám làm. Đồng thời, những người có dôi mắt này thường là một người tốt bụng và ngọt ngào. Ví dụ, bạn có một nhóm nhỏ bạn bè và gia đình xung quanh bạn. Những cá nhân này là tất cả đối với bạn và bạn không bao giờ muốn đánh mất điều này.

Đôi mắt sâu

Đôi mắt của bạn có sâu hơn một chút trong hốc mắt của bạn? Vậy thì, bạn thuộc tuýp người mơ mộng và có thể vui vẻ một mình. Bạn xuất hiện với thế giới bên ngoài với phong thái có một chút gì đó thật bí ẩn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tiêu cực. Bạn là người lãng mạn và khi bạn biết rõ ai đó, bạn hoàn toàn bộc lộ bản thân.

Đôi mắt tròn

Nếu bạn có một đôi mắt tròn, bạn là người đầy sáng tạo. Bạn là người cởi mở, tình cảm và nhiệt tình. Bạn thường thu hút sự chú ý trong các hội nhóm lớn vì bạn có rất nhiều nét quyến rũ. Đôi khi, những người có đôi mắt tròn hơi vụng về.

Chúng ta đều biết đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thông qua đó, ta có thể biết được tính cách của con người đó là như thế nào.