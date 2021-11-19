Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình suôn sẻ, tài lộc thăng hoa, Tỵ tiểu nhân đeo bám, cẩn trọng chi tiêu

Các mối quan hệ của Tý vào thứ Bảy đang có dấu hiệu dần xấu đi. Bởi lẽ, con giáp chưa khéo léo trong lời ăn tiếng nói, dễ gây mất lòng người khác. Con giáp nên tránh lời ra tiếng vào, va chạm không đáng có với mọi người vì khả năng cao kẻ gian đã bày mưu tính kế, chờ sẵn thời cơ mà hãm hại con giáp này.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 20/11/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Trong thứ Bảy, các mối quan hệ của Sửu mang về cho con giáp này nhiều cơ hội làm giàu hết sức lý tưởng. Trong bối cảnh mọi người cùng thời gặp nhiều khó khăn thì con giáp lại nổi lên không ngừng.

Vận tình duyên của Tý chưa có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Con giáp này sẽ tìm ra được con đường làm giàu của riêng mình, trong ngàn vạn lời giới thiệu từ bạn bè. Chỉ cần có vậy, Sửu sẽ mau chóng gặt hái được những thành công xứng đáng và nhanh chóng trở nên giàu có.

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Dần

Trong thứ Bảy, người tuổi Dần vận trình suôn sẻ, may mắn vây quanh. Được quý nhân soi đường chỉ lối nên Dần làm việc gì cũng trôi chảy, thậm chí còn đạt nhiều thành tích cao. Con giáp được cấp trên tán thưởng, đồng nghiệp khen ngợi và mở ra con đường thăng quan tiến chức. Tiền tài mà con giáp kiếm được chỉ nhiều thêm chứ không hề vơi bớt. Ngoài ra, bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì Dần có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Mão

Bước sang thứ Bảy , người tuổi Mão sẽ bị tai họa giáng trúng, sự nghiệp đứt đoạn, khó lòng vực dậy lại được. Không có định hướng rõ ràng cho tương lai, nên công việc hiện tại của Mão cứ dậm chân tại chỗ mãi mà không khá lên được. Khi sóng gió ập tới, vận đen bủa vây khiến con giáp này không thể đứng vững với nghề nữa. Để tránh tai bay vạ gió, Mão cần gấp rút thay đổi bản thân từ bây giờ, thôi sống buônG thả, không dễ giải với bản thân và tập trung hơn trong công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Thìn

Vào thứ Bảy, phú quý, tài lộc của người mệnh Thìn sẽ thăng tiến không ngừng, sự nghiệp ngày càng vững chắc, phồn vinh. Con giá còn liên tục nhận về nhiều niềm vui bất ngờ trong cuộc sống như được mọi người công nhận, thăng lên các chức vụ cao hơn và đặt biệt là trúng vé số tiền tỷ. Từ dây, việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn với Thìn nhưng cũng đừng vì thế mà chủ mệnh tiêu xài hoang phí, làm đức lộc trời ban.

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Bảy, người tuổi Tỵ vướng nhiều thị phi “từ trên trời rơi xuống”. Bản mệnh dễ bị tiểu nhân chơi xấu dẫn đến mất tiền mất bạc. Tỵ có cơ hội kiếm tiền nhưng lại không đủ khả năng nên thường bị cướp mất.

Bởi vậy, trong thời gian này, con giáp nên tạm gác những dự định có phần liều lĩnh mà hãy tập trung phát triển toàn diện bản thân, chuẩn bị đương đầu với “bão táp” phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Ngọ

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong thứ Bảy có nhiều chuyển biến tích cực. Công việc hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi mang đến cho con giáp vô vàng tiền tài và của cải. Việc tự tin chấp nhận thử thách, nhiệm vụ mới giúp con giáp này gặt hái những “trái ngọt” xứng đáng. Con giáp được dự đoán sẽ có sự trở mình mạnh mẽ trong tương lai. Tài lộc vượng sắc, con giáp dù thuộc lĩnh vực, ngành nghề nào cũng sẽ thành công.

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi “đỏ vận” liên tục được nhận phúc khí từ ơn trên, làm sự nghiệp của chủ mệnh thăng tiến không ngừng. Con giáp năng nổ làm việc và luôn hướng tới thành công. Bởi lẽ đó, mà bao nhiêu chiến tích điều bị con giáp nay thâu tóm bằng hết, tiền tài, vật chất cũng nối đuôi nhau mà theo Tuất về. Chắc rằng từ giờ đến cuối năm, nhà lầu, xe đẹp Mùi đều có đủ, cuộc sống chẳng thiếu thốn gì.

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Thân trong thứ Bảy sẽ phải bắt đầu lại toàn bộ sự nghiệp của mình. Do con giáp xui xẻo này quá tâm trung vào tiền bạc và danh vọng nên đã bỏ đi mất ước mơ, khát vọng của mình. Dù những bước đầu ở một công việc mới có muôn vàn khó khăn trước mắt nhưng chỉ cần bản mệnh vững vàng ý chí, kiên định với nghề thì sẽ đạt được những thành công xứng đáng sau này.

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Dậu

Theo tử vi, tuổi Dậu vào thứ Bảy sẽ gặp nhiều hung hiểm. Người con giáp nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Do đó, cuộc sống cũng như công việc của Dậu liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công, thậm chí còn có họa mất việc, tiền đồ "xôi hỏng bỏng không". Ngoài ra, bản mệnh cũng cần đề phòng trộm cắp hoặc kẻ xấu lừa mất trắng tiền tài.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hầu như thuận lợi trong mọi mặt. Người làm kinh doanh nếu nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế sẽ ngày một phát triển, có được đột phá trong sự nghiệp. Với những ai làm công ăn lương, bản mệnh được cấp trên tín nhiệm và giao cho một vị trí tốt hơn, giúp bạn ngày một khẳng định bản thân.

Con giáp đang đón nhận những dấu hiệu tích cực trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, Tuất có thể sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Với người đã có gia đình thì tổ ấm sẽ vô cùng hạnh phúc khiến mọi người ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Bảy ngày ngày 20/11/2021 của tuổi Hợi

Thứ Bảy sẽ là thời điểm mà người tuổi Hợi bức phá thành công, đạt được những chỉ tiêu mà mình mong muốn. Như nhận được phúc lộc trời ban, con giáp may mắn này làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, bao nhiêu khó khăn cản lối trước giờ cũng sẽ tan biến không còn. Đặc biệt, nếu con giáp là người trong lĩnh vực làm ăn kinh doanh thì sẽ cực kì đỏ vận, lợi nhuận vô kể.