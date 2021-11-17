Trong 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn thời vận khai thông, công danh thăng tiến, tiền bạc ồ ạt đổ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 17/11/2021 18:07

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, công việc có nhiều bức phá, cuộc sống phủ phê, sung túc.

Tuổi Ngọ

Trong 15 ngày tới, người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Thời điểm này, người tuổi Ngọ càng xông xáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Dưới sự phụ trợ của Cát tinh, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Những ai đang làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp.

con giap may nam 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp thì tuổi Tuất chính là người dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiệp dù khổ đến mấy Tuất cũng theo đuổi đến cùng. Trong 15 ngày tới, người tuổi Tuất được quý nhân tương trợ, nâng đỡ hết lòng trong sự nghiệp. Đặc biệt, nếu Tuất đang có ý định chuyển dời sang một công việc, vai trò mới, hãy tiến tiến hành luôn trong thời điểm này. Thời vận đang lên, bạn sẽ có một khởi đầu suôn sẻ.

Tài vận của Tuất đang có dấu hiệu đi lên. Con giáp có thu nhập ổn định, tăng dần đều theo thời gian. Nếu biết chi tiêu hợp lý, đầu tư đúng chỗ, Tuất có thể phất lên trong tương lai gần.

con giap may nam 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu phúc khí dồi dào nên thường làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Trong 15 ngày tới, Cát tinh sẽ soi chiếu con đường tài vận của bạn. Những công việc, dự án trước đây bị trì hoãn nay đều sẽ hoàn thành trót lọt, con giáp có cơ hội chạm đến những thành công mà ít ai có được. 

Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với người tuổi Dậu. Nếu còn độc thân, tuổi Dậu rất nhanh sẽ tìm được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm tới tận nhà. Đối với người đã thành gia lập thất, bản mệnh gia đình êm ấm, cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

con giap may nam 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Đúng 50 ngày tới, 3 con giáp may mắn khí vận dồi dào, cả công danh lẫn sự nghiệp đều hanh thông, thuận lợi.

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