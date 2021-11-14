Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của 12 con giáp: Tý - Hợi làm ăn phát đạt, tiền bạc hanh thông, Mùi vướng vào thị phi, Tuất cẩn trọng tiền của

Người tuổi Tý hãy cố gắng để bản thân không vướng vào những rắc rối không liên quan trực tiếp đến mình trong thứ Hai bởi có thể gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Đây là ngày mà điều tốt nhất bạn có thể làm chính là kiểm soát tốc độ của chính mình, những điều mà bạn nói, thay vì quá thẳng thắn.

Xem tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Theo tử vi con giáp, với sự tin tưởng và giúp đỡ của cấp trên, công việc của Sửu sẽ phất lên như diều gặp gió. Cả danh tiếng và tiền của đều được nâng tầm rõ rệt, nhà cửa - xe hơi chờ Sửu tới rước.

Chuyện tình cảm của Tý cũng có nhiều biến cố nhất định. Mâu thuẫn chồng chất khiến bạn và người ấy đều cảm thấy mệt mỏi. Cả hai nên cho nhau thời gian riêng để xem xét lại mối quan hệ này.

Vận đỏ của Sửu còn thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác. Con giáp may mắn này có thể thử sức ở một vài mảng mới mà từ trước tới nay chưa hề đụng tay tới để tìm kiếm cơ hội rèn luyện bản thân. Thời vận đang đến nên đa phần tuổi Sửu làm gì thì khả năng thành công cũng sẽ rất cao.

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Dần

Thứ Hai được xem là ngày cát lành của những người tuổi Dần. Bạn có thể sẽ đạt được nhiều bước tiến trong cả chuyện tình cảm lẫn công danh. Những dự án đầu tư trước kia bất ngờ mang lại cho bạn một số tiền cực khủng. Các cơ hội làm ăn mới cũng lần lượt kéo đến khiến bạn lúc nào cũng bận rộn.

Ngoài ra, vận tài lộc của Dần chuyển biến rõ rệt. Bạn có thể suy tính đến việc đầu tư vào một số kế hoạch, lĩnh vực mới mà bản thân đã tìm hiểu trước đó.

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Mão

Vào thứ Hai, người tuổi Mão vô cùng bận rộn với cả công việc và gia đình. Những kế hoạch trước đó đều bị trì hoãn do nhiều lý do không mong muốn.Thêm vào đó, bạn còn phải đối diện với những mâu thuẫn, căng thẳng trong gia đình và buộc phải ra mặt giải quyết. Tuy nhiên, nếu bạn tìm cách trốn tránh thì sau đó bạn sẽ còn nuối tiếc hơn. Đầu tuần có vẻ nhiều sóng gió, Mão hãy cố gắng để đối diện và giải quyết ổn thỏa nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong thứ Hai này. Bản mệnh không nên chi tiêu hào phóng hoặc nhẹ dạ cả tin mà bị “sập bẫy” của tiểu nhân bỉ ổi. Nếu đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bản mệnh không nên đầu tư vội vã vào dự án nào trong thời điểm hiện tại vì có thể sẽ thua lỗ nặng. Con giáp hãy kiên nhẫn chờ đợi, hoàn thiện bản thân để khi tiến hành sẽ có nhiều thành công vang dội.

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Hai, tiền bạc của con giáp tuổi Tỵ dồi dào hơn, đây là ngày duy nhất trong tuần bạn có cảm giác mình có thể cảm thấy thoải mái, tự tin nhất khi trong túi có một khoản kha khá. Tuy nhiên, đừng vì ham vui mà chi tiêu quá nhiều cho những bữa ăn xa xỉ bạn nhé.

Chuyện tình cảm của Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Những người độc thân sẽ tìm được nửa kia như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của Ngọ dự đoán vào thứ Hai, con giáp này có khả năng đánh mất nhiều thứ trong cuộc sống, nhất là trong sự nghiệp. Con giáp bỏ lỡ nhiều thời cơ chỉ đến một lần và phải tiếc hùi hụi. Cuộc sống của Ngọ vốn dĩ khá bình yên, con giáp này không muốn đụng chạm và xâm phạm đến ai. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người khác cũng làm như vậy với bản mện, cần cảnh giác.

Vận tài lộc của Ngọ cũng bị ảnh hưởng bởi sự nghiệp. Thu nhập của con giáp trong thời gian này không được ổn định. Chuyện thiếu trước hụt sau là điều thường xảy ra, con giáp nên tập thích nghi và có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cẩn thận lời ăn, tiếng nói trong thứ Hai. Con giáp có thể xảy ra xích mích, cãi vã với đồng nghiệp hoặc bạn bè lâu năm. Bên cạnh đó, những thành công trước kia của con giáp khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm cách đâm sau lưng bạn. Người tuổi Mùi nên hết sức tập trung, chỉ nên biết việc của mình, tránh những hiểu lầm không đáng có để rồi kẻ khác âm thầm hưởng lợi.

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Thân

Thứ Hai là thời gian không mấy an ổn với người tuổi Thân. Con giáp này gặp rất nhiều thách thức lớn trong cuộc sống. Quan hệ càng rộng, tiền bạc càng cần phải chi nhiều. Nếu không có “kế hoạch dự phòng”, con giáp dễ lâm vào nợ nần, túng thiếu. Tuy nhiên, dù có cố gắn nhiều nhưng sư nghiệp vẫn chưa được thăng tiếu như mong đợi, con giáp chớ nên thất vọng mà hãy nhẫn nại chờ đợi cơ hội trong tương lai. Ngoài ra, riêng con giáp nên hạn chế tiếp xúc với những vật sắc nhọn vì dễ mang lại xui xẻo.

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Dậu

Vào thứ Hai, người tuổi Dậu tài vận thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh. Sự nghiệp ngày càng nhuận phát, con giáp này dần chạm đến đỉnh cao của danh vọng. Đây có thể xem như phần thưởng xứng đáng cho cả quá trình làm việc không mệt mỏi của bản mệnh thời gian qua. Tài vận của con giáp cũng phát triển không ngừng. Bạn tích lũy được một khoản tiền lớn và đang chuẩn bị cho những kế hoạch đầu tư trong tương lai. Nếu mọi chuyện cứ thế suôn sẻ, thì đến cuối năm nay, bản mệnh sẽ có của ăn của để, cuộc sống giàu sang, sung túc

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất vào thứ Hai cẩn trọng tiền của, tránh lâm vào cảnh nợ nần. Bản mệnh có thể sẽ bị tiểu nhân lừa tiền, lấy hết gia sản. Bản mệnh chưa xác định được thứ phù hợp với mình nên bước đi lệch hướng, khó lòng thành công. Tuy nhiên, Tuất đừng quá lo lắng vì "sau cơn mưa trời lại sáng". Nếu bạn biết rút kinh nghiệp từ những sai lầm, mạnh mẽ vượt qua khó khăn thì Tuất sẽ tiến những bước rất dài trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 15/11/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt trong thứ Hai này. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có dịp thể hiện bản thân, tự do tung hoành, thu vét quyền lực. Sự nghiệp nhuận phát kéo theo tài lộc nở rộ. Con giáp thậm chí chẳng cần làm gì thì tiền tài cũng tự đến. Ngoài công việc chính, sự hồi sinh bất ngờ của một vài dự án trong quá khứ cũng mang lại cho bạn lợi nhuận kha khá.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.