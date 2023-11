Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của 12 con giáp: Dần - Mão vận may ngút trời, làm ăn thuận lợi, Thân dễ vướng thị phi, Sửu cẩn trọng tiền của

Người tuổi Sửu vào thứ Bảy sẽ phải làm việc vô cùng vất vả một mình. Cho dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi nữa, bạn cũng chớ than thân trách phận mà hãy luôn cố gắng hoàn thành phần việc của mình. Sửu cũng cần tập trung hơn trong công việc để tránh mắc những sai sót không đáng có.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Dần

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Dần nhận được vận may trời cho. Do được cát tinh phù hộ nên Dần làm bất cứ công việc gì cũng đều nhận được tin vui, vận may liên tiếp kéo đến. Con giáp hãy cố gắng nỗ lực và cố gắng hết sức, tập trung làm tốt công việc kế hoạch của mình thành công sẽ đến với bạn một cách ưu ái nhất.

Không chỉ vậy, chuyện tình duyên của Dần khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Con giáp may mắn này sẽ là người hạnh phúc của riêng mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Mão

Tình hình tài chính của người tuổi Mão ổn định trong ngày thứ Bảy. Dù công việc hiện tại của bạn có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý sẽ không sợ không có của ăn của để. Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Thìn

Vào thứ Bảy, có thể người tuổi Thìn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải lúc nào thiện chí của bạn cũng được đáp lại tương ứng. Đáng nói, bản mệnh có khả năng sẽ gặp tiểu nhân trong giai đoạn này. Thìn vẫn nên cẩn thận thì hơn bởi lẽ kẻ này có thể sẽ làm thay đổi cả vận số sau này của bạn.

Con đường tài lộc của con giáp trong giai đoạn này chưa được sáng sủa, bạn hãy nhẫn nại chờ đợi thời cơ để có thể phát triển trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Tỵ

Chính Ấn là dấu hiệu tốt cho người tuổi Tỵ đi theo con đường sự nghiệp trong ngày thứ Bảy. Con giáp có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Tiếp tục cố gắng, bạn sẽ càng ngày càng có một địa vị vững chắc.

Bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, và để có thể được như vậy thì một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Ngọ

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Ngọ luôn là người đi tiên phong trong quá trình giải quyết công việc. Tuy nhiên, trước khi phát ngôn điều gì, bạn cần chú ý hơn đến cảm xúc của người đối diện. Không phải bao giờ nói thẳng, nói thật cũng là hay. Nếu biết cách diễn đạt uyển chuyển, bạn sẽ còn đạt được hiệu quả ngoài mong đợi.

Ngọ rất vượng đào hoa. Người độc thân có thể tìm được nửa kia lý tưởng cho mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Mùi

Vào thứ Bảy, công việc của người tuổi Mùi sẽ hoàn thành một cách hiệu quả khiến cấp trên hài lòng. Đặc biệt, Mùi sẽ gặp được quý nhân, được họ giúp đỡ phát triển sự nghiệp vững chắc ổn định, từ đó kéo theo tài vận dồi dào. Nếu biết nắm bắt đúng thời cơ, tuổi Mùi có khả năng trở thành đại gia, cuộc sống vô cùng viên mãn sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ trong tương lai rất gần. Đặc biệt, vào cuối ngày, con giáp có thể nhận được vận may tài lộc "từ trên trời rơi xuống. Con giáp hãy tận hưởng hết mình nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Thân

Trong thứ Bảy, người tuổi Thân dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp. Những lúc như vậy, bạn chớ nên hành xử nóng nảy bốc đồng, tránh đổ thêm dầu vào lửa, khiến "chuyện bé xé ra to".

Kim khí vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi Thân chú ý vận động vừa phải, trong khi đó thì người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu mà cần đứng lên đi lại thường xuyên hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Dậu

Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động sẽ dẫn người tuổi Dậu đến những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với mọi người xung quanh trước. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy chứ không nên giấu trong lòng.

Con đường tài vận của Dậu đang có những chuyển biến khá tích cực. Nếu đang có kế hoạch mở rộng làm ăn hay phát triển một dự án mới, Dậu nên tiếng hành ngay bây giờ. Thời vận đang lên, Dậu làm gì cũng thành công.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất tiến triển thuận lợi trong thứ Bảy. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh, đồng thời cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trao cho cơ hội làm ăn hiếm thấy.

Nếu có ý định xuất hành trong thứ Bảy, bạn nên chọn đúng những hướng tốt như hướng Tây Bắc sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/11/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có vận khí trời ban, nhận được muôn vàng may mắn trong thứ Bảy. Nhờ sự trợ giúp tích cực của quý nhân mà con giáp đạt được những thành tựu nhất định, tạo dựng cuộc sống ngày càng tuyệt vời. Ngoài ra, con giáp còn có cơ hội tiếp nhận những phi vụ làm ăn mới và cũng thu về thành công vượt ngoài mong đợi. Vận đỏ liên tục gối đầu nhau mà đến khiến con giáp "một bước lên trời", cuộc sống suôn sẻ, viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.