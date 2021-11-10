Instagram là gì? Tìm hiểu tất tần tật về Instagram

Instagram là một phần mềm, ứng dụng, một trang mạng xã hội nổi tiếng. Thực chất, Instagram chuyên được sử dụng để chia sẻ ảnh và video miễn phí.

Chắc chắn bạn đã từng nghe qua ứng dụng Instagram. Đây là ứng dụng không thua kém gì Facebook. Instagram hiện nay đang thu hút một lượng người tham gia khủng trên khắp thế giới. Với người chưa từng sử dụng thì lại khá thắc mắc là mạng xã hội instagram là gì?

Thiết kế của mạng xã hội instagram được dựa trên cơ sở sáng tạo ra những bức ảnh đẹp và thu hút được người xem. Instagram cung cấp tính năng chụp ảnh trên điện thoại, cùng đó là bộ lọc hình ảnh. Trên thiết bị di động, ảnh vuông 4: 3 thường được sử dụng nhiều hơn cả.

Đây là ứng dụng chia sẻ ảnh miễn phí không yêu cầu quyền sở hữu hình ảnh được xuất bản thông qua nó.

Instagram là một phần mềm, ứng dụng, một trang mạng xã hội nổi tiếng. Thực chất, Instagram chuyên được sử dụng để chia sẻ ảnh và video miễn phí

Đây là nơi cung cấp rất nhiều các chế độ chỉnh sửa video và ảnh khác nhau. Có nhiều chế độ để người dùng lựa chọn. Với từng sở thích mà mỗi người sẽ có một lựa chọn chế độ.

Hiện nay, ứng dụng Instagram được tích hợp với nhiều hệ điều hành như Apple iOS, Android và Windows Phone.

Người chơi sẽ được chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Những người theo dõi hoặc nhóm bạn bè yêu thích sẽ được xem những nội dung, dữ liệu, hình ảnh, video, clip âm thanh, họa sĩ minh họa, v.v. đăng tải này.

Bên cạnh đó, thông qua việc xem, bình luận hoặc thích bài viết mà người dùng còn có thể tương tác với bạn bè trên mạng xã hội.

2. Nguồn gốc ra đời của Instagram

Vào năm 2010, Instagram được biết đến là mạng xã hội phát triển nhất. Đến năm 2012, mạng xã hội này được Facebook mua lại

Trong thời gian đầu, Instagram chỉ được phát triển cho iPad, iPhone và iPod Touch. Sau đó, vào tháng 4/2012, có nhiều phiên bản được thiết kế cho Android 2.2 trở lên. Dòng máy Android cho đến nay đã có thể dùng ứng dụng chia sẻ ảnh này. Bạn có thể tải ứng dụng này trên Google Play.

Vào năm 2010, Instagram được biết đến là mạng xã hội phát triển nhất. Đến năm 2012, mạng xã hội này được Facebook mua lại.

Đây là cuộc sáp nhập giúp Instagram đạt được một con số tăng trưởng kỷ lục. Thậm chí, nó còn được đánh giá là nhanh hơn so với cả Facebook, Twitter hay Pinterest.

Mạng xã hội Instagram sau 1 năm sát nhập với Facebook đã đạt tới con số 150 triệu người dùng mỗi tháng. Nó được biết đến là một trong những công cụ dẫn đầu trong hoạt động truyền thông. Số lượng người sử dụng ngày một nhiều hơn với nhiều mục đích cá nhân, kinh doanh hay làm bất kỳ điều gì.

Bộ quy tắc của Instagram ban hành có những quy định nhất định cho người dùng. Theo đó, người dùng ứng dụng phải trên 13 tuổi. Tuyệt đối cấm đăng ảnh có nội dung liên quan đến bạo lực, ảnh khoả thân, nội dung khiêu dâm. Cùng đó là một số trách nhiệm đối với tài khoản người dùng.

3. Những điểm nổi bật của Instagram so với Facebook?

So với Facebook, Instagram có những điểm rất nổi bật. Lý do bởi đây là ứng dụng đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng. Với từng thời điểm phù hợp, Instagram sẽ giúp cập nhật hiệu ứng ảnh phù .

Bạn có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của họ đang vui hay buồn với chỉ một bức ảnh đơn giản của bạn bè.

Nếu như với facebook, người dùng có thể nói lên cảm xúc qua các dòng trạng thái. Thì thông qua một bức ảnh trên instagram, người dùng có thể thể hiện tâm trạng. Đây là yếu tố giúp so với Facebook, instagram có sự thu hút mạnh hơn.

Với 19 hiệu ứng chỉnh sửa ảnh khác nhau, Instagram được ưa thích hơn facebook

Hiện nay, trên instagram đã cập nhật thêm tính năng ghi lại những hình ảnh trong vòng 15 giây. Do đó, người dùng có thể ghi lại một video ngắn và thể hiện một điều gì đó thú vị.

Tuy rằng, vẫn chưa phát triển hết tính năng của ứng dụng này, nhưng trong thời gian tới, có thể nó sẽ thể hiện thêm những điều mới mẻ.

Cách dùng Instagram rất đơn giản. Những người lớn tuổi có thể dễ dàng sử dụng với chỉ vài bước đơn giản: bấm vào Instagram, sau đó chạm vào biểu tượng máy ảnh và chụp cho mình một vài tấm ảnh rồi tải lên là đã hoàn thành.

Đặc biệt, với 19 hiệu ứng chỉnh sửa ảnh khác nhau, Instagram được ưa thích hơn facebook.

Với bất kỳ bức ảnh nào của mình, bạn có thể dễ dàng tìm thấy cho mình một hiệu ứng hoàn hảo để sử dụng. Đây là hiệu ứng sẽ mang đến bạn cảm giác hào hứng và hài lòng. Chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng.

Bạn có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của họ đang vui hay buồn với chỉ một bức ảnh đơn giản của bạn bè

Đồng thời, trên Instagram còn có đa dạng ứng dụng Emoji. Bức hình trông sẽ bắt mắt hơn khi người dùng có thể dễ dàng thêm vào một khuôn mặt cười hay một ngón tay hướng lên trên. Khi không biết nên bình luận ảnh của bạn bè như thế nào, bạn có thể dùng tính năng này để thể hiện được các cảm xúc khi tương tác với các bức ảnh mà bạn bè đăng lên.

Thêm một điểm cộng nữa khiến instagram được nhiều người dùng yêu thích hơn so với facebook đó chính là bạn sẽ không phải bắt gặp bất kỳ những tin spam liên quan đến quảng cáo nào. Đồng thời, bạn còn được thoải mái thể hiện và định hình cho phong cách của mình.

4. Cách tạo tài khoản Instagram chi tiết

Để đăng ký tài khoản Instagram, hiện nay có 2 cách thông dụng nhất đó là dùng App trên di động và đăng ký tài khoản bằng Email trên máy tính. Cụ thể 2 cách này như sau:

Cách tạo tài khoản Instagram trên ứng dụng:

+ Nhấp vào App Store (iPhone) hoặc Cửa hàng Google Play (Android), nhấn chọn và tải xuống ứng dụng Instagram.

+ Tiến hành cài đặt ứng dụng, tiếp đó nhấn vào để mở ứng dụng đó.

+ Nhấn vào Đăng ký bằng email hoặc số điện thoại (Android) hoặc Tạo tài khoản mới (iPhone). Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại (cần có mã xác nhận) vào rồi nhấn vào Tiếp. Hoặc bạn có thể đăng ký bằng tài khoản Facebook bằng nhấn vào Đăng nhập bằng Facebook.

+ Với cách đăng ký Instagram bằng email hoặc số điện thoại, bạn có thể tạo tên người dùng và mật khẩu, tiếp đó điền thông tin trên trang cá nhân rồi nhấn vào Tiếp. Với cách đăng ký bằng Facebook, nếu hiện đang đăng xuất, người dùng sẽ được nhắc đăng nhập tài khoản Facebook của mình.

Để đăng ký tài khoản Instagram, hiện nay có 2 cách thông dụng nhất đó là dùng App trên di động và đăng ký tài khoản bằng Email trên máy tính

Cách tạo tài khoản Instagram trên máy tính:

+ Truy cập instagram.com.

+ Nhấp vào Đăng ký, lần lượt nhập địa chỉ email, tạo tên người dùng và điền vào mật khẩu. Chọn vào Đăng nhập bằng Facebook để đăng ký bằng tài khoản Facebook.

+ Nhấp vào Đăng ký để đăng ký bằng email. Tương tự, khi đăng ký bằng Facebook, nếu tài khoản Facebook của bạn đang đăng xuất sẽ được nhắc đăng nhập.

+ Một lưu ý khi đăng ký bằng email đó là hãy nhớ chọn email mà chỉ có bạn mới truy cập được. Trong trường hợp đăng xuất và quên mật khẩu, bạn sẽ phải truy cập email để vào lại tài khoản Instagram của mình.

Một lưu ý khi đăng ký bằng email đó là hãy nhớ chọn email mà chỉ có bạn mới truy cập được

Trên đây là giải đáp thắc mắc mạng xã hội Instagram là gì cùng những thông tin liên quan đến nó. Hy vọng với những thông tin được tổng hợp trên đây, bạn đọc sẽ hiểu hơn về ứng dụng giải trí đặc biệt này và có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thú vị.