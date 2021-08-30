Drama là gì? Cập nhật ngay những ẩn ý nghĩa xoay quanh từ Drama

Drama là một từ tiếng Anh (phiên âm là /drɑː.mə/)

Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những từ như phim drama, truyện drama hay những câu cửa miệng của giới trẻ như “Hít drama vừa thôi” trên khắp các trang mạng xã hội hoặc website trên Internet.

Drama là động từ nghĩa là: Sự việc kịch tính, hành động kịch tính

Drama là danh từ có nghĩa là: Kịch, tuồng.

Nguồn gốc của từ drama là từ một từ Hy Lạp cổ đại và nó có nghĩa là hành động. Theo quan niệm của nhà hiền triết Aristoteles, ông cho rằng “drama” chính là kịch – là một dạng tác phẩm thơ mộng nhưng có tính “hành động”.

Trong đời sống, drama được dùng phổ biến khi muốn đề cập đến các câu chuyện mang tính chất kịch tính, hồi hộp, gây cấn.

Không chỉ xuất hiện nhiều trong đời sống, chúng ta còn dễ dàng thấy từ này trên các trang mạng xã hội.

Drama là danh từ có nghĩa là: Kịch, tuồng

2. Drama là gì trong điện ảnh

Drama là từ thường được dùng trong điện ảnh nhằm nói đến những vở kịch hoặc thể loại phim chính kịch. Thể loại phim này có nội dung gay cấn, phức tạp, tâm lý nhân vật được đẩy lên đỉnh điểm với những mâu thuẫn, cùng kịch tính, cao trào.

Yếu tố tạo bi và hài tạo nên Drama. Cùng đó là những tình tiết kịch tính, tạo nên những cảm xúc cao trào cho khán giả (hồi hộp, căng thẳng, cảm động,...).

Drama là từ thường được dùng trong điện ảnh nhằm nói đến những vở kịch hoặc thể loại phim chính kịch

3. Drama là gì trên Facebook?

Drama là từ được giới trẻ sử dụng phổ biến trên Facebook nhằm ám chỉ những tình huống bất ngờ, trớ trêu đan xen những yếu tố hài hước.

Đồng thời, đây là từ được dùng để ám chỉ những phốt, bóc phốt ( bếu xấu) những vụ scandal có tác động đến cộng đồng, xã hội. Nó có sức hút khiến người ta phải liên tục hưởng ứng, chú ý theo dõi.

Hít hà drama được hiểu là hóng hớt, thưởng thức, theo dõi, hóng phốt những vấn đề nói ở trên. Còn tạo drama có nghĩa là tạo ra những cuộc bóc phốt, tranh cãi... chẳng mấy tốt đẹp trên mạng xã hội để thu hút sự tham gia bàn luận, "hóng hớt", "hít hà"...

Drama là từ được giới trẻ sử dụng phổ biến trên Facebook nhằm ám chỉ những tình huống bất ngờ, trớ trêu đan xen những yếu tố hài hước

4. Drama có nghĩa là gì trong game?

Không chỉ được dùng phổ biến trên Facebook hay các trang mạng xã hội, Drama trong phim còn được sử dụng ở trong lĩnh vực game.

Cũng tương tự như trên Facebook hay các trang mạng xã hội khác, drama trong cộng động game nghĩa là những sự việc nổi bật hay là những phát ngôn “sốc” và gây ra nhiều tranh cãi.

Thậm chí có nhiều group được lập ra để bàn luận về những vấn đề về game. Họ cũng cố tình tạo ra những câu chuyện kịch tính để nhiều người chơi tham gia. Những drama game khi tạo ra nên tránh những tiêu cực không đáng có, không nên đăng tải những chủ đề gây căng thẳng, gây tranh cãi quá nhiều.

Drama trong cộng động game nghĩa là những sự việc nổi bật hay là những phát ngôn “sốc” và gây ra nhiều tranh cãi

5. Drama có nghĩa là gì trong anime?

Thuật ngữ drama trong anime được dùng để chỉ cho những bộ phim hoạt hình của Nhật Bản. Nội dung phim thường xoay quanh cuộc đời của một nhân vật cụ thể nào đó cùng diễn biến tâm lý tâm lý, bi kịch, tình cảm… Phim được đẩy lên cao trào với diễn biến gay cấn, tạo nên nhiều cảm xúc cuốn hút cho người xem. Chẳng hạn có thể kể đến hai bộ phim hoạt hình drama anime được rất nhiều khán giả yêu thích là “One piece” và “Naruto”.

6. Cách hiểu drama hiện đại

- Drama: Tính kịch

Một câu chuyện đời thật nhưng nghe như hư cấu thì sẽ được sử dụng với nghĩa “tính kịch”. Đây là cách nói được sử dụng phổ biến cùng với sự phát triển của Internet và các mạng xã hội như Facebook, Instagram…

Ví dụ: Trong chương trình "Vietnam's Next Top Model", không thiếu những drama cùng vô số khoảnh khắc kịch tính đi vào lòng người.

- Drama: Truyện

Trong anime và manga Nhật Bản, drama được dùng như một thuật ngữ. Những truyện Drama tập trung vào thể loại trinh thám, bi kịch, tình cảm,...

Ví dụ: Những truyện Drama của Nhật Bản được nhiều người biết đến như Vua Hải Tặc, Đôrêmon, Bảy Viên Ngọc Rồng,… phổ biến đến mức từng là cả một bầu trời tuổi thơ của không ít người.

- Drama: Phim nhiều tập

Thông thường, Drama thường được hiểu là thể loại phim có nhiều tập.

Có thể kể đến một số bộ phim mang tính Drama của Hàn Quốc từng làm mưa làm gió trên màn ảnh như Hậu duệ mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Ngôi nhà hạnh phúc...

7. Cách hiểu drama theo nghĩa gốc

- Drama: Hài kịch

Những tác phẩm drama có tính hài kịch thường có tính chất nhẹ nhàng, hài hước, mang đến tiếng cười nhẹ nhàng và thường kết thúc có hậu.

Trong những tình huống hài kịch gây cười, các nhân vật thường sẽ có những hành động hài hước đôi khi là châm biếm nhân vật nào đó.

- Drama: Bi kịch

Thể loại drama xây dựng liên tiếp những câu chuyện buồn, thấm đẫm bi kịch và có cái kết thường không có hậu cho các nhân vật.

Thể loại drama xây dựng liên tiếp những câu chuyện buồn, thấm đẫm bi kịch

- Drama: Hài kịch phóng đại

Vẫn là nội dung hài kịch nhưng có tính hư cấu, phóng đại,…

- Drama: Opera

Thể loại Drama khi phim kết hợp với kịch. Thay vì đối thoại bằng lời nói, đây là thể loại được biểu diễn kết hợp cùng những bài hát, khiêu vũ. Nội dung của Opera có thể là bi kịch, hài kịch hoặc chính kịch.

Một số những thể loại drama khác bao gồm Docudrama, Melodrama (một hình thức phóng đại của phim truyền hình).

8. Những cách sử dụng Drama phổ biến khác

- Web Drama

Web Drama có nghĩa là những bộ phim dài tập được phát sóng trên web nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giải trí cho một lượng lớn khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

- SBS Drama Awards

SBS Drama Awards (Giải thưởng phim truyền hình SBS) là lễ trao giải hàng năm được tổ chức bởi Seoul Broadcasting System (SBS). Những người đạt thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng trên kênh SBS sẽ được đề cử vào hạng mục các giải thưởng đề ra.

- Drama Club

Drama Club nghĩa là câu lạc bộ về Drama tập hợp những người có cùng niềm đam mê đối với lĩnh vực này.

Drama cẩu huyết nghĩa là câu truyện có tình tiết thảm khốc, nội dung bi thương

- Drama Queen và Drama King

Drama King là ông hoàng phim truyền hình, còn Drama Queen là nữ hoàng phim truyền hình. Cả 2 từ Drama Queen và Drama King đều có ý nghĩa chỉ những diễn viên xuất sắc trong thể loại phim Drama.

Ngoài ý nghĩa chỉ những nữ hoàng phim truyền hình, Drama Queen và Drama King còn có ý nghĩa được dùng dùng để ám chỉ những người (nam hoặc nữ) có lối sống quá ảo tưởng.

Cụm từ Drama queen thường được dùng để ám chỉ những cô nàng có tính cách "bất thường, hỗn loạn". Tính cách này hình thành bởi xuất phát nguyên nhân đó là vì hoàn cảnh gia đình, môi trường sống không ổn định.

Cuộc sống của một drama queen thiếu đi những yếu tố này, có thể sẽ dẫn đến những “bi kịch cuộc sống” được tạo nên một cách vô thức hoặc có chủ ý. Đây là những cô nàng không kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân và luôn đắm chìm trong những “bi kịch” chính mình tạo ra.

Trên đây là giải đáp thông tin thú vị về Drama là gì cũng như ý nghĩa của từ này khi sử dụng trên mạng xã hội hay trong các hoàn cảnh khác nhau. Có thể thấy, Drama là một thuật ngữ trong phim ảnh nhưng cũng là một từ lóng được sử dụng phổ biến trên mạng xã hội.

Nên ghi nhớ rằng, cần phải xác thực khi nghe thấy bất kỳ một drama nào để tránh gây những tổn thương không đáng có đến người khác.