Bách hợp là gì? Những bí mật đằng sao định nghĩa có thể bạn không ngờ đến

Nhân vật chính trong câu truyện bách hợp thường là 2 người phụ nữ được gọi với cái tên công-thụ.

Bách hợp là từ tiếng Hán chỉ một thể loại phim, truyện, tiểu thuyết hoặc phim ảnh khai thác chủ đề tình cảm đồng giới giữa hai người phụ nữ( đồng tính nữ). . Đây là thể loại truyện Trung Quốc nên tình tiết câu truyện, nhân vật đa phần đều xoay quanh lịch sử, văn hóa của đất nước này. Có thể nói rằng, đây là thể loại rất phù hợp với những bạn độc giả muốn tìm hiểu thêm về con người và đất nước Trung Quốc. Khái niệm này dùng để phân biệt với đam mỹ (tình cảm giữa hai người đàn ông).

Nhân vật chính trong truyện bách hợp là hai người phụ nữ (đồ.ng tí.nh nữ) được gọi là công và thụ. Trong đó:

Công thụ trong bách hợp là gì?

Công: Là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Trong mối quan hệ, công đóng vai trò là một người chồng.

Thụ: So với công, thụ thường yếu đuối và mỏng manh hơn. Vì vậy, thụ đóng vai trò là người vợ.

Bên cạnh đó, trong các truyện ngôn tình đề tài bách hợp còn có một nhân vật quan trọng không kém là “hỗ công/ hỗ thụ”.

Phân biệt bách hợp và đam mỹ

Rất dễ để phân biệt giữa Bách Hợp và Đam Mỹ. Bách Hợp là đồng tính nữ, Đam Mỹ là đồng tính nam.

Một số thuật ngữ liên quan đến truyện bách hợp

Fan bách hợp: Là những thích đọc truyện, xem phim về đề tài bách hợp. GL (Girls Love): Tình yêu giữa những cô gái.

Công (Seme/ top): Là những người chủ động, đóng vai trò là người nam giới. Theo cách gọi của hủ nữ, công là người “nằm trên”.

Thụ (uke/ bot): Là người yếu đuối hơn công, đóng vai trò là người nữ.

Cường: Thể hiện sự mạnh mẽ về tính cách, năng lực, ngoại hình,…

Nhược: Dùng để chỉ sự yếu đuối về ngoại hình bên ngoài lẫn tính cách.

Mỹ: Chỉ vẻ đẹp và sự quyến rũ.

Sửu/ xú: Chỉ những người không có bề ngoài đẹp nhưng có vẻ đẹp tâm hồn.

Bá đạo: Là từ dùng để chỉ tính cách, bắt người khác phải làm theo ý mình.

Hồ ly: Là người có vẻ đẹp bên ngoài nhưng gian xảo, ví như hồ ly.

Lạnh lùng: “Mặt lạnh” với tất cả mọi người, trừ người yêu.

Nữ vương: Là người kiêu ngạo, miệng lưỡi trơn tru,… và được công cưng chiều hết mức, như vua chúa.

Ôn nhu: Là những người hiền lành, dễ bị bắt nạt nhưng không “ngu” (Thuộc kiểu “can tâm tình nguyện để người khác bắt nạt).

Phúc hắc: Đó là những người quỷ quyệt, gian xảo, không bao giờ để bản thân bị thiệt thòi.

Tra: Chỉ tính cách đê tiện, bỉ ổi, cặn bã.

Thánh mẫu: Là những người “siêu” tốt bụng, “siêu” hiền lành.

Trung khuyển: Sự trung thủy hết mực.

Một số thể loại bách hợp phổ biến

Bách hợp ngược là gì?

Là những câu chuyện xoay quanh việc cặp đôi nữ chính ngược đãi và mang đến nhiều đau khổ cho nhau. Truyện bách hợp được được chia thành hai loại: ngược thân (đau đớn về thể xác) và ngược tâm (đau đớn về tinh thần).

Bách hợp HE là gì?

Trong ngôn tình, HE (Happy Ending) có nghĩa là kết thúc có hậu, hạnh phúc. Như vậy, bách hợp HE là thuật ngữ dùng để chỉ tình yêu giữa những người phụ nữ đi đến kết thúc có hậu, “đơm hoa kết trái”. Họ yêu thương và sống trọn đời bên nhau.

Bách hợp sủng là gì?

Sủng có nghĩa là được sủng ái, yêu thương vô điều kiện. Họ yêu thương, sủng ái lẫn nhau và không bao giờ chia cắt bởi bất cứ nguyên nhân nào. Câu chuyện xoay quanh vấn đề ngọt ngào trong tình yêu.

Bách hợp dị năng

Dị năng là có năng lực khác biệt, không giống người bình thường. Bách hợp dị năng là truyện bách hợp mà các nhân vật trong truyện sở hữu những năng lực đặc biệt, có thể là: chạy nhanh, bay, đọc được suy nghĩ của người khác, biến hình,…

ABO văn bách hợp

Đây là những câu chuyện, tiểu thuyết đồng tính luyến ái nữ có cốt truyện trong bối cảnh tương lai. Nhân vật trong truyện đều là nữ giới, đảm nhận những vai trò khác nhau trong xã hội như:

Alpha: Là người có địa vị xã hội, có sức mạnh, thông và đóng vai trò là người chồng.

Beta: Đây là nhân vật chiếm phần lớn “dân số”, có vai trò rõ ràng trong mối quan hệ. Beta có thể là vợ của Alpha hoặc cũng có thể là chồng của Omega.

Omega: Là nhân vật yếu ớt, mỏng manh, yếu đuối và cần được bảo vệ.

Trong truyện ABO, tác giả thường đề cập đến sự hấp dẫn của hormone. Trong đó, Alpha và omega dễ bị “rung động” khi đến gần nhau.

Một số tiểu thuyết bách hợp hay nhất nên đọc

Một số tác phẩm bách hợp nổi tiếng

Cung khuynh Dò hư lăng Phù sinh nhược mộng Rốt cuộc gặp được em Vợ của ta là quận chúa Ban Mã Tuyến Nhiên khuynh Quân tâm Cách Cách lai liễu Nguyện giả thượng câu Kéo mô lạp dạng Chưởng ôn Ngự tỷ giang hồ Hỉ tương Cố Chiết yêu Yêu, chỉ cần ta và ngươi Ái thượng nữ lão sư Thu thủy trường thiên loạn hồng nhan Thề ngôn truyền kiếp Phong Tuyết Vô Tình Lạc Hoa Khuynh Vũ Đại Hán phong vân Triền miên tình kiếp Đại cung Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt Tiên thương chi luyến Người tình công chúa nước Sở Nữ nhân bất phôi Phi Vũ Hàm Tâm Chút chuyện của thặng nữ Hạ Tuyết đẳng Thiên Tình Gia tộc hoa lệ Khi cup A gặp cup C Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản Mẹ kế Hiền thê lương phụ Truyện kể trong câu chuyện Trọng sinh chi trưởng công chúa Đàn chị, sao con gái chị lại giống em Bá đạo thành quản yêu ta Phu nhân tại thượng Dạ Hi – Mặt trời trong đêm Càng chơi càng lớn Công chúa, tiểu tăng hữu lễ! Ba mươi sáu kế hưu thê

Top phim Bách hợp mới cho bạn

Mùa Thu Ở Ngôi Nhà Trong Rừng (Việt Nam) Tình yêu Vượt Giới (Thái Lan) The Greatest Love – Mối Tình Bất Diệt (Thái Lan) Yes Or No (Thái Lan) Tình Yêu Hay Hy Vọng (Thái Lan) Love Among Us (Thái Lan) She: Their Love Story (Thái Lan) Chị Chị Em Em (Sister sister) Thiếu Nữ Thừa Gei (Transit Girl) The Greatest Love – Mối Tình Bất Diệt Tình yêu Vượt Giới Mùa Thu Ở Ngôi Nhà Trong Rừng Yes Or No (Thái Lan) Love Among Us (Thái Lan) Làm Lại Từ Đầu

Xem top 20 bộ phim bách hợp đáng xem không nên bỏ lỡ.

Bách hợp – một loại hoa

Hoa bách hợp còn được biết đến với những tên gọi khác như hoa huệ Tây, hoa loa kèn hay Lily. Loài hoa này có nguồn gốc từ Nhật Bản và các nước Châu Âu.

Trong nhiều trường hợp, bách hợp được sử dụng để chỉ một mẫu cách điệu, tạo nên từ hình tượng của hoa Loa kèn. Mẫu cách điệu này thường được sử dụng để trang trí và làm biểu tượng.

Ý nghĩa của (hoa loa kèn)

“Bách hợp”- “trăm năm hòa hợp” thể hiện ý nghĩa hòa thuận, tốt lành. Ngoài nghĩa chung là biểu tượng cho sự hạnh phúc, hòa thuận, quyền lực thì mỗi loại hoa bách hợp còn mang một ý nghĩa biểu trưng riêng tùy thuộc vào màu sắc của chúng.

Bách hợp trắng: Sự thanh cao, trong trắng, kiêu sa và đức hạnh của người con gái- loài hoa được dâng lên Đức mẹ đồng trinh.

Bách hợp vàng: Sự biết ơn, hạnh phúc; bách hợp vàng cũng được sử dụng để nói về những người đàn ông tốt bụng, ga- lăng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Bách hợp cam: Sự căm hờn và thù hận- thường được sử dụng để nói về những kẻ phản bội trong tình yêu.

Bách hợp Tiger (hồng trắng hoặc đỏ): Sự giàu sang và lòng kiêu hãnh.

Biểu tượng hoa bách hợp

Trong suốt tiến trình lịch sử, mẫu cách điệu hoa bách hợp được sử dụng như một biểu tượng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong các triều đại, tôn giáo và nghệ thuật.

Mẫu trang trí trên vương miện Anh và Scotland

Rất nhiều món đồ trang sức, vương miện của Anh và Scotland được trang trí với hình tượng hoa bách hợp hợp. Trong huy hiệu Anh, mẫu này được dùng theo rất nhiều cách khác nhau; người ta cho rằng, sự khác biệt này dùng để đánh dấu chi thứ của đứa con trai thứ 6.

Biểu tượng hoàng gia Pháp

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, mẫu cách điệu hoa bách hợp được sử dụng làm biểu tượng hoàng gia lần đầu tiên vào thời đại vua Clovis I, năm 493.

Biểu tượng trên cờ nước Quebec, Detroit, Nova Scotia,…

Hiện nay, cờ của rất nhiều quốc gia được tạo nên bởi mẫu cách điệu hoa bách hợp: Quebec, Detroit, Nova Scotia,… Hầu hết các nơi có tên liên quan đến vua Louis như Louisville, St. Louis, Kentucky, Missouri,… đều sử dụng biểu tượng hoa bách hợp.

Biểu tượng nghệ thuật, tôn giáo

Vào thời Trung cổ, biểu tượng hoa bách hợp có mối quan hệ cực kỳ gần gũi với tôn giáo và nghệ thuật. Hình tượng này không chỉ được sử dụng như hoa văn trang trí mà còn được sử dụng trong văn học, tôn giáo như phép ẩn dụ về sự trinh nguyên, trong sạch.



Nguồn: Sưu tầm tổng hợp.



