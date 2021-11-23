Bắt đầu từ ngày 24/11, những con giáp sau nhận được phú quý trời cho, may mắn bủa vây, tiền tài ngập lối

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 00:00

Tử vi 12 con giáp cho hay, bắt đầu từ ngày 24/11, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận được phú quý trời cho và quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tỵ

Vận may bắt đầu từ ngày 24/11 sẽ đến khi mà người tuổi Tỵ có những hành động tích cực nhất. Bởi vì bạn đã quen và thích nghi được với hoàn cảnh và tính chất trong môi trường làm việc của mình. Do đó, bạn đã chủ động để có thể sắp xếp và phân bổ công việc sao cho thích hợp nhất. Bên cạnh đó, con giáp may mắn này sẽ có cơ hội hóa giải vận đen và rước tài lộc về nhà.

Vận may bùng nổ, người tuổi Tỵ buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ sau ngày 24/11, những người tuổi Thân dần tương đối ổn định. Nhưng trước tiên, bạn cần phải hướng đến các hoạt động để giải phóng được những áp lực cho chính mình. Thành quả đến với những người tuổi Thân cần có thời gian mới có thể thấy được. Vậy nên, bạn hãy kiên nhẫn chuẩn bị và đừng đổi hướng vội vàng.

Sau một thời gian kiên nhẫn và phấn đấu, bạn sẽ nhận được nhiều tài lộc và sự nghiệp ngày càng lên hương. Bạn sẽ làm ăn gặp thời và thu được món lời hậu hĩnh. Gia đình người tuổi Thân sẽ có nhiều tin vui như sức khỏe dồi dào, bình an vô sự trong thời gian sắp tới.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này chăm chỉ, chịu khó lại biết cách quản lý tiền bạc nên sớm muộn cũng có của ăn, của để. Không những thế, nhờ tính cách chan hòa, dễ gần, bạn thường được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Nhất là trong công việc, mọi việc của bạn sẽ trở nên rất thuận lợi, cảm thấy dễ dàng và hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, những người tuổi Mùi có thể sẽ phải bận tối mắt tối mũi để xã giao với khách hàng, đối tác... nên bạn cần phải chú ý đến sức khoẻ, cần nghỉ ngơi đầy đủ để bổ sung năng lượng. Ngoài ra, bạn nên chủ động để có thể sắp xếp và phân bổ công việc sao cho thích hợp nhất.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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