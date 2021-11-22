Hung tinh chiếu mệnh, tương xung báo hiệu, 3 con giáp này ngày 23/11/2021 gặp họa tiểu nhân, vận xui đeo bám

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 17:04

Tử vi ngày 23/11/2021 cho thấy 3 con giáp này gặp họa tiểu nhân, vận xui đeo bám do hung tinh chiếu mệnh, tương xung báo hiệu.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc ngày 23/11/2021 có dấu hiệu đi xuống. Điềm báo nguồn tài chính bị thất thoát do tính bất cẩn nên dễ bị trộm cắp, móc túi. Thêm nữa, do hung tinh chiếu mệnh nên con giáp này khó tránh khỏi vận xui, thất thoát tiền bạc.

Tam xung khiến bản mệnh dễ gặp tranh cãi khi làm việc. Kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này mà cho tuổi Sửu "một nhát dao" đâu. Vậy nên, ngày hôm nay tuổi Sửu hãy cẩn thận, đừng vội tin khi có ai đó đề nghị giúp đỡ.

Hung tinh chiếu mệnh, tương xung báo hiệu, 3 con giáp này ngày 23/11/2021 gặp họa tiểu nhân, vận xui đeo bám - Ảnh 1
Thêm nữa, do hung tinh chiếu mệnh nên con giáp này khó tránh khỏi vận xui, thất thoát tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày 23/11/2021, điềm báo tiểu nhân ngáng trở khiến công việc của tuổi Thân không suôn sẻ. Ở nơi làm việc con giáp này cần phải chú ý các mối quan hệ với đồng nghiệp, cư xử tinh tế và khéo léo để tránh vướng thị phi.

Ngoài ra, bản mệnh cũng cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay đơn giản hơn là mua sắm hàng hóa trong ngày hung tinh rình rập như hôm nay. Hãy tỉnh táo bởi có thể những người mình tin tưởng hóa ra lại chẳng hề đáng tin đâu.

Hung tinh chiếu mệnh, tương xung báo hiệu, 3 con giáp này ngày 23/11/2021 gặp họa tiểu nhân, vận xui đeo bám - Ảnh 2
Ngũ hành tương xung báo hiệu một ngày có nhiều vận rủi đối với tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngũ hành tương xung báo hiệu một ngày có nhiều vận rủi đối với tuổi Tỵ. Điềm báo nguồn tài chính bị thất thoát do tính bất cẩn nên dễ bị trộm cắp, móc túi. Ngoài ra, tuổi Tỵ nên chuẩn bị tâm lý cho những chuyện không may có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Mặc dù tuổi Tỵ đã nỗ lực nhiều nhưng dường như mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp không được tốt đã ảnh hưởng ít nhiều tới tiến độ công việc. Lời khuyên cho bản mệnh là hãy cởi mở và tích cực giao lưu với mọi người xung quanh để có nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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