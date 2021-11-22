Tình duyên 12 con giáp ngày 23/11/2021: Tý bất ổn, Tỵ trục trặc, Thân khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 16:48

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 23/11/2021 cho thấy Tý bất ổn, Tỵ trục trặc, Thân khởi sắc.

Tuổi Tý

Vận trình tình duyên của tuổi Tý ngày 23/11/2021 có chút bất ổn. Hạnh phúc gia đình có điềm báo đổ vỡ vì người trong cuộc thay lòng, họ có xu hướng ham mê những thứ mới lạ mà bỏ qua thứ tình cảm chân thành, giản dị trước mắt.

Tuổi Sửu

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng ít nhiều đến vận trình tình cảm của tuổi Sửu. Cả con giáp này và nửa kia đều còn nhiều bộn bề chưa được giải quyết nên thời gian dành cho nhau cứ ít dần, những cuộc hẹn cũng chẳng còn đúng nghĩa là hẹn hò bởi luôn diễn ra chóng vánh và bị những công việc xen vào.

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Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng ít nhiều đến vận trình tình cảm của tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người độc thân cũng có cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ những người bạn mới mẻ, từ đó mở ra cơ hội để kết nối tình cảm với người tương đồng cảm xúc. Điều quan trọng chính là hãy cứ tự tin vào bản thân, đó chính là lúc con giáp này tỏa sáng nhất.

Tuổi Mão

Các cặp đôi có thể dành thêm thời gian hẹn hò để hâm nóng tình cảm. Mặc dù cả hai đều nhiều việc bận rộn nhưng đừng vì công việc mà để tình cảm phôi phai. Mọi chuyện đều có thể sắp xếp được, chỉ là hai người có muốn hay không mà thôi.

Tuổi Thìn

Trong ngày Thổ khắc Thủy, tuổi Thìn nếu đã có gia đình thì hãy dành thời gian để hâm nóng tình yêu và tình cảm gia đình. Đừng để thời gian và cuộc sống bận rộn khiến cho bản mệnh và nửa kia đều quên mất mình đã từng yêu nhau nồng nàn ra sao.

Tuổi Tỵ

Trong các mối quan hệ, cục diện Hợi Tỵ tương xung gây ra không ít trục trặc. Tình cảm gia đình có nhiều rạn nứt, vợ chồng xung đột, mối quan hệ hai bên càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nếu không sớm có động thái hàn gắn thì dễ dẫn đến tan vỡ.

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Trong các mối quan hệ, cục diện Hợi Tỵ tương xung gây ra không ít trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày Thủy Hỏa bất dung, khúc mắc trong vận trình tình cảm giữa tuổi Ngọ và nửa kia không có nhiều dấu hiệu biến chuyển tích cực. Đôi bên chỉ nghĩ đến những khó khăn mình đang phải chịu đựng chứ không muốn cùng nhau khắc phục.

Tuổi Mùi

Với các cặp đôi, tình cảm mà nửa kia dành cho bản mệnh là điều mà con giáp này luôn trân trọng. Vì thế mà không khó nhận ra cảm xúc đang ngập tràn trong lòng bản mệnh. Có người yêu thương mình thật lòng quả là niềm hạnh phúc vô tận với tuổi Mùi.

Tuổi Thân

Cục diện Kim sinh Thủy là điềm báo tốt cho người độc thân. Đường tình khởi sắc, bản mệnh có thể tình cờ tìm thấy một nửa của đời mình. Ban đầu chỉ là những tương tác hết sức nhẹ nhàng, nhưng dần dà hai người nhận ra cả hai có nhiều điểm chung nên mối quan hệ cũng có những biến chuyển tích cực.

Tuổi Dậu

Được ngũ hành tương sinh tương trợ, những mối quan hệ của con giáp này vô cùng hài hòa. Nhất là những ai độc thân, khi rảnh hãy dành thời gian gặp gỡ và hội họp bạn bè để mở rộng các mối quan hệ xã hội, biết đâu sẽ tìm thấy tình yêu mình đang mong mỏi bấy lâu.

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Được ngũ hành tương sinh tương trợ, những mối quan hệ của con giáp này vô cùng hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất may mắn được một người giàu tình yêu thương tìm đến và cam tâm tình nguyện che chở bản mệnh suốt đời. Đừng vội chấp thuận hay từ chối, hãy để con tim và một phần lí trí lên tiếng.

Tuổi Hợi

Những mối nghi ngờ sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ, tuổi Hợi nên nhìn lại những khó khăn mà cả hai đã cũng vượt qua thay vì nghe theo những lời đồn thổi và buộc tội đối phương. Ngoài ra, trốn tránh không phải cách làm hay ho để giải quyết vấn đề, bản mệnh vẫn nên thẳng thắn đối mặt thì hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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