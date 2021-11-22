Điềm báo thị phi khá rõ trong tuần này, song bạn cũng không nên quá bận lòng. Càng những kẻ thích nói ngon nói ngọt bên cạnh bạn thì càng dễ ôm tâm tư khác và muốn đạt được thứ gì đó từ bạn. Chỉ cần bạn luôn tự nhắc nhở bản thân vấn đề này và tập trung làm việc của mình thì rắc rối sẽ tự tránh xa.

Tiền bạc trong tuần cũng lên xuống khá thất thường. Có đôi khi tiền vừa về túi chưa được bao lâu, bản mệnh đã phải bỏ ra một khoản không nhỏ để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt hoặc đầu tư vào việc kinh doanh, làm ăn. Cũng trong tuần này, chuyện tình cảm vẫn tồn tại nhiều khúc chiết khiến Sửu chẳng biết phải làm sao để nắm giữ hạnh phúc trong tay.

Người tuổi Thìn có một tuần khá vất vả trên phương diện sự nghiệp. Dưới tác động của nhiều hung tinh như Thương Quan, Tỷ Kiên, bạn dễ phải chịu sự chèn ép của mọi người xung quanh, khiến mọi việc khó có thể suôn sẻ. Bạn cần kiên định với con đường đã chọn, đồng thời chớ hành xử nóng nảy kẻo đẩy mình vào rắc rối lớn hơn.

Dù có kiếm được nhiều tiền hay ít tiền, bạn cũng cần phải tự nhắc nhở mình tiết kiệm hơn, kẻo bạn sẽ rất dễ rơi vào cảnh cháy túi khi bị Đại Hao hung tinh chiếu mệnh đấy. Khi vừa cầm đồng tiền trong tay, trước hết bạn cần để dành một khoản làm tiết kiệm, đề phòng tình huống bất ngờ chứ đừng vội chi cho sở thích.

Sự nghiệp của người tuổi Tuất tiến triển không thực sự thuận lợi trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất tiến triển không thực sự thuận lợi trong tuần này. Dưới tác động lớn lao của Thương Quan và Kiếp Tài, bản mệnh dễ gặp mâu thuẫn với lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Hãy chú ý hơn đến cách cư xử của mình, chớ nên "chuyện bé xé ra to" kẻo ảnh hưởng đến bầu không khí chung.

Bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân do hung tinh Thiên Cẩu mang lại. Đối phương có thể cảm thấy ngứa mắt vì những thành quả mà bạn vừa gặt hái được. Vì thế, bạn nên giữ thái độ khiên tốn, chớ khoe khoang thành tích của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.