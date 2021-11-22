Tình duyên 12 con giáp tuần mới từ 22/11 - 28/11/2021: Sửu thiếu tự tin, Tỵ không thuận lợi, Hợi tiến triển tốt đẹp

Vận trình tình duyên khởi sắc thấy rõ, con giáp này còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm đó. Nam mạng Tuổi Tý đào hoa vượng hơn hẳn, có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng, có được hôn nhân tốt đẹp.

Hung vận đeo bám nên mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Con Giáp này không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn giữ mình ở bên thêm nữa. Tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt được.

Hung vận đeo bám nên mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về phương diện tình cảm, Tuổi Dần đang có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim mình rung động. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách giải quyết cả mà. Hãy để cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm tuần này được cát tinh trợ mệnh, nên người còn độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Duyên trời đã se, nhưng có nên đôi lứa hay không thì còn phải xem lựa chọn và tình cảm dành cho đối phương của chính bản thân Mão này nữa.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có thể sẽ bất ngờ bởi những niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho mình trong tuần này đó. Tình yêu không thể đoán trước được, nhiều người nói bản mệnh chọn sai, nhưng Con Giáp này tin vào quyết định của mình.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm không được thuận lợi. Mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương đang trải qua nhiều thử thách. Tuổi Tỵ nên nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, xây mới khó chứ phá thì dễ. Con Giáp này để cho mình sống thiếu trách nhiệm là mang tội với chính bản thân mình.

Tuổi Tỵ nên nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, xây mới khó chứ phá thì dễ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tình duyên của Tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này khởi sắc rực rỡ, đặc biệt là con giáp này còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái. Đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân khiến cho bản mệnh trở nên khác biệt.

Tuổi Mùi

Vận trình tình duyên của Tuổi Mùi chẳng mấy êm đẹp đâu. Con Giáp này nên cân nhắc lại trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng vì cô đơn mà vội vàng chọn bừa một ai đó khiến chính bản thân mình cũng như đối phương cùng chịu tổn thương.

Tuổi Thân

Vận trình tình duyên của tuổi Thân khá yên bình, không có nhiều biến động. Bản mệnh biết cách để làm cho một nửa cảm thấy tin tưởng, yên lòng dù đôi bên cách xa nhau. Tuổi Thân cũng nên thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa.

Tuổi Dậu

Phương diện tình cảm không có nhiều tiến triển. Tuổi Dậu này muốn được trao cho niềm hy vọng khi hết lần này tới lần khác phải đối mặt với sự tan vỡ trong chuyện tình yêu, kéo theo những nỗi đau, sợ hãi và tổn thương, có lúc lại muốn từ bỏ tất cả để được bình yên.

Tuổi Dậu này muốn được trao cho niềm hy vọng khi hết lần này tới lần khác phải đối mặt với sự tan vỡ trong chuyện tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm có những quãng thăng và những quãng trầm. Người còn độc thân không nên quá vội vàng đến với bất cứ ai khi chưa tìm hiểu kỹ để tránh bị lừa dối tình cảm. Hãy lắng nghe cả tiếng gọi của trái tim và lý trí để đưa ra được quyết định chính xác nhất.

Tuổi Hợi

Mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi tiến triển khá tốt đẹp. Vợ chồng hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát cả, bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, nếu để nói là tình cảm gắn bó, mặn nồng thì cũng chưa tới đâu, hãy vun đắp nhiều hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.