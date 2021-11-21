Cục diện Tương Phá, Thương Quan ngáng trở, 3 con giáp này ngày 21/11/2021 bị tiểu nhân hãm hại, thiệt hại tiền bạc không ít

Tử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân hãm hại, thiệt hại tiền bạc không ít do cục diện Tương Phá, Thương Quan ngáng trở.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 21/11/2021 cho thấy cục diện Tương Phá ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình hôm nay của người tuổi Tý. Con giáp này nên đề phòng những kẻ xấu bụng đang nhăm nhe đặt điều nói xấu sau lưng bạn.

Lại thêm Tỷ Kiên xuất hiện, có vẻ như bản mệnh sẽ phải một mình đương đầu với tất cả những sóng gió trở ngại lần này. Ngoài ra, tiểu nhân còn đang có ý "dòm ngó" sự nghiệp của bạn để quấy phá, đừng nên tin tưởng ai đặc biệt vào thời điểm này.

Cục diện Tương Phá ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình hôm nay của người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thương Quan ngáng trở, người tuổi Mùi sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong ngày chủ nhật này. Nếu không nhanh chóng xử lý vấn đề, con giáp này có thể phải chịu thiệt hại kha khá cả về tiền bạc lẫn tinh thần nữa.

Thêm cả Thiên Quan ngáng trở, một vài rắc rối sẽ ập đến khiến cho người tuổi Mùi trở tay không kịp. Dù vậy bạn cũng đừng để bản thân mất bình tĩnh mà hành xử nóng vội. Chỉ một bước đi sai lầm có thể khiến cho công sức bạn bỏ ra bấy lâu tan thành mây khói.

Thương Quan ngáng trở, người tuổi Mùi sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong ngày chủ nhật này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 21/11/2021 nhận thấy, chịu ảnh hưởng của cục diện Dậu Dậu Tự Hình nên tâm trạng của con giáp tuổi Dậu có phần khó chịu và buồn bực khi mọi chuyện chẳng diễn ra đúng ý mình. Những hành động thiếu kiểm soát lúc nóng giận có thể khiến có hình ảnh mà bạn gây dựng bấy lâu bị xấu đi trong mắt mọi người.

Bị hung tinh cản trở nên khó bề thăng tiến trong sự nghiệp như mong muốn. Dù luôn muốn cải thiện tình trạng hiện tại nhưng chính sự hiếu thắng đã làm hại chính con giáp này, khi mà cạm bẫy phía trước hoàn toàn bị bỏ qua.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-dien-tuong-pha-thuong-quan-ngang-tro-3-con-giap-nay-ngay-21-11-2021-bi-tieu-nhan-ham-hai-thiet-hai-tien-bac-khong-it-437557.html