Sức khỏe 12 con giáp này 21/11/2021: Tý cịu nhiều áp lực, Thìn sa sút, Thân cần sinh hoạt điều độ hơn

Tâm linh - Tử vi 21/11/2021 01:49

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 21/11/2021 cho thấy Tý cịu nhiều áp lực, Thìn sa sút, Thân cần sinh hoạt điều độ hơn.

Tuổi Tý

Hôm nay tuổi Tý chịu nhiều áp lực, cơ thể dễ stress, sau đó còn dẫn đến các tình trạng như khó ngủ, ngủ không yên, đau đầu. Trước khi đi ngủ, bản mệnh hãy thử xoa hai bên thái dương thử rồi thử ngủ lại, chắc chắn có hiệu quả.

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay khuyến cáo bạn nên lao động nhẹ nhàng, buổi tối nên ngâm nước nóng, thư giãn gân cốt để tăng cường thêm sức khỏe của bản thân.

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Cảm xúc bất an, tiêu cực và hay lo nghĩ nhiều chỉ càng khiến bản thân thêm mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cảm xúc bất an, tiêu cực và hay lo nghĩ nhiều chỉ càng khiến bản thân thêm mệt mỏi. Hệ thống tiêu hóa và phổi cũng cần được quan tâm. Tử vi hôm nay khuyên bạn hạn chế ăn đồ cay nóng để tránh ảnh hưởng.

Tuổi Mão

Sức khoẻ gặp vấn đề rắc rối do ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết bất thường. Hãy dành chút thời gian buổi tối thư giãn, uống, ăn hạt sen giúp dễ ngủ, nghỉ ngơi để kết thúc ngày dài.

Tuổi Thìn

Tình hình sức khoẻ sa sút thấy rõ do ảnh hưởng của ngũ hành tương xung. Hệ thống tiêu hóa và phổi cũng cần được quan tâm. Tử vi hôm nay khuyên bạn hạn chế ăn đồ cay nóng để tránh ảnh hưởng.

Tuổi Tỵ

Tăng cường bổ sung nước cho cơ thể, buổi tối là thời điểm thích hợp để bạn bổ sung một cốc trà gừng làm ấm cơ thể, giúp bạn thư giãn, dễ ngủ.

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Cảm thấy tràn đầy năng lượng, bạn có vóc dáng cân đối và tinh thần rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cảm thấy tràn đầy năng lượng, bạn có vóc dáng cân đối và tinh thần rất tốt. Lắng nghe cơ thể của bạn, khám phá những gì làm cho bạn cảm thấy tốt nhất. Bằng cách này bạn tăng sức khỏe của bạn hơn nữa.

Tuổi Mùi

Bản mệnh nên chú trọng tới tình hình sức khoẻ của mình hơn, đừng làm bất cứ điều gì tổn hại đến bản thân. Nếu xuất hiện các triệu chứng đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ, hay suy nghĩ, hay lo lắng thì nên uống một ly trà trước khi đi ngủ.

Tuổi Thân

Trong ngày Kim khí vượng hôm nay, có tin xấu về sức khỏe của con giáp này, nhất là những người quá bận rộn mà không có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Cường độ làm việc cao có thể gây ra căng thẳng, dễ dẫn đến những bệnh về đường tiêu hóa.

Tuổi Dậu

Những nơi như công viên, hồ nước, sân chơi là địa điểm lý tưởng để bạn thả bước và làm trống rỗng đầu óc của mình. Thực ra, chính điều đó sẽ giúp cho tâm can của bạn được gột rửa và sáng sủa hơn đấy!

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Cường độ làm việc cao có thể gây ra căng thẳng, dễ dẫn đến những bệnh về đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Một giấc ngủ trưa ngắn cũng sẽ giúp con giáp này giảm thiểu được nhiều năng lượng xấu. Chỉ 15 - 30 phút ngủ trưa cũng khiến tinh thần sảng khoái hơn nhiều, chuẩn bị cho một buổi chiềm làm việc năng suất.

Tuổi Hợi

Những người có tiền sử bị sỏi mật hãy chú ý thay đổi thực phẩm, giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol. Bổ sung chế độ ăn thực dưỡng bao gồm các loại ngũ cốc, đậu, rau củ...

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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