Tình duyên 12 con giáp này 21/11/2021: Dần không hài hòa, Dậu cẩn thận kẻ thứ 3

Trong ngày ngũ hành Kim sinh Thủy, tình cảm của các cặp đôi ngập tràn niềm vui. Cả hai mang lại niềm vui, sự ấm áp và vui vẻ cho nhau vì thế luôn sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với nhau. Hãy tiếp tục duy trì bầu không khí ngọt ngào này để tình yêu sớm đơm hoa kết trái.

Các cặp đôi có một ngày ngọt ngào. Dù không ở bên nhau thường xuyên nhưng tình cảm của hai người vẫn luôn đong đầy, con giáp này và nửa kia luôn nhớ đến nhau, quan tâm đến đối phương từ những chuyện nhỏ nhất, bởi cả hai đều muốn chăm sóc cho người kia tốt nhất có thể.

Trong ngày ngũ hành Kim sinh Thủy, tình cảm của các cặp đôi ngập tràn niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về phương diện tình duyên trong này Kim khắc Mộc, mối quan hệ giữa tuổi Dần và nửa kia cũng không được hài hòa, con giáp này cần bớt chút thời gian chăm lo cho công việc để lắng nghe và chia sẻ tâm sự với đối phương, có như vậy thì vợ chồng mới thêm phần thấu hiểu nhau.

Tuổi Mão

Trong ngày ngũ hành xung khắc, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia cũng không được như ý muốn. Bản mệnh thường mang những chuyện không như ý ngoài xã hội về nhà và to tiếng với nửa kia. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

Tuổi Thìn

Về phương diện tình cảm, lục hợp quý nhân ghé thăm cũng giúp cho tuổi Thìn không phải lo lắng gì. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những vất vả, khó khăn mà con giáp này đang gặp phải. Nhờ vậy bản mệnh có thể yên tâm theo đuổi lý tưởng và mục tiêu sự nghiệp của mình.

Tuổi Tỵ

Đặc biệt hôm nay, tam hợp quý nhân che chở con giáp này gặp nhiều chuyện may mắn cát tường, nhất là trong phương diện tình cảm. Đường tình duyên đào hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm. Người độc thân đừng quá lo lắng, các mối quan hệ với người khác phái đang phát triển rất tốt đẹp, có thể sắp tới con giáp này sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình.

Tam hợp quý nhân che chở con giáp này gặp nhiều chuyện may mắn cát tường, nhất là trong phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày ngũ hành tương khắc, vận trình tình duyên lại có phần giảm sút. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để người độc thân bày tỏ tình cảm. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội khác, nóng vội chỉ khiến mọi việc gặp trở ngại hơn mà thôi.

Tuổi Mùi

Trong ngày Thổ sinh Kim này, bản mệnh có thể tự tin thể hiện tình cảm của mình với đối phương, chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời đầy khả quan đó. Đừng chần chờ mà bỏ lỡ nhân duyên của đời mình một cách đáng tiếc.

Tuổi Thân

Về tình duyên, người độc thân cũng không dễ dàng tìm ra được người phù hợp với mình. Thay vì cố gắng chạy theo những yêu cầu quá cao, có lẽ bản mệnh nên hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một chút, khi ấy chắc chắn bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ với những đối tượng đầy tiềm năng đó.

Tuổi Dậu

Kim Mộc xung khắc báo hiệu chuyện tình cảm của người tuổi Dậu dễ đi vào ngõ cụt trong khoảng thời gian này. Thiếu đi sự quan tâm và chia sẻ, đôi bên dần trở nên xa cách hơn trước. Nếu bản mệnh không sớm tìm cách hâm nóng tình cảm, e rằng đây sẽ là cơ hội cho kẻ thứ 3 xuất hiện chen chân vào 2 người đó.

Trong ngày ngũ hành tương sinh, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày ngũ hành tương sinh, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến tuổi Tuất khó xử, hãy trò chuyện với đối phương. Người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho con giáp này những lời khuyên hữu ích.

Tuổi Hợi

Thổ Kim tương sinh, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên gắn kết hơn trước. Cha mẹ con cái cũng biết cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Tình cảm vợ chồng cũng hòa hợp hơn nhờ những lời quan tâm động viên mà cả hai dành cho nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.