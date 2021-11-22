Tử vi tuần mới từ 22/11 đến 28/11/2021 của 12 con giáp: Tý thuận lợi, Dần thăng trầm bất định

Tuần này có thể nói là một tuần khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Ngay từ đầu tuần, dưới sự phù trợ của cát tinh Chính Ấn và Chính Quan, bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn có những cách giải quyết vấn đề hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục. Tuy nhiên, bạn đừng vì mình gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé, kẻo Thương Quan sẽ đem rắc rối đến cho bạn đấy.

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho thấy bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu tiến triển không thực sự thuận lợi trong tuần này. Dưới tác động lớn lao của Thương Quan và Kiếp Tài, bản mệnh dễ gặp mâu thuẫn với lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Hãy chú ý hơn đến cách cư xử của mình, chớ nên "chuyện bé xé ra to" kẻo ảnh hưởng đến bầu không khí chung.

Chuyện làm ăn kinh doanh lại tiến triển khá tích cực. Các khoản đầu tư trước đó đem lại cho bạn một nguồn lợi triển vọng. Người làm các công việc tay trái cũng sẽ được hưởng một khoản tương ứng với công sức đã bỏ ra. Đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần lên bổng xuống trầm trong tuần này, song phần lớn là các dấu hiệu tích cực. Nếu như đầu tuần, dưới tác động của Tỷ Kiên và Kiếp Tài, bản mệnh phải nhận lấy lời gièm pha của người khác thì đến cuối tuần, bạn sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân, khiến mọi người buộc phải thay đổi quan điểm.

Người làm đầu tư, kinh doanh có điểm sáng tài lộc vào thời điểm cuối tuần, khi những khoản đầu tư trước đó dần đem lại lợi nhuận. Bạn có thể dần mở rộng quy mô làm ăn của mình, chú ý hợp tác với những người giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới từ 22-28/11/2021 của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều dấu hiệu cải thiện vào khoảng thời gian từ giữa tuần đến cuối tuần. Mọi người đều nhận ra sự cố gắng của bạn nên nhìn bạn với con mắt tôn trọng và cảm phục hơn, kẻ tiểu nhân ám hại cũng dần dần lui bước.

Cuối tuần là thời điểm bạn nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng triển vọng. Cấp trên dành cho bạn phần thưởng để bạn tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai. Trong khi đó, người làm ăn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng về tấp nập hơn hẳn.

Sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều dấu hiệu cải thiện vào khoảng thời gian từ giữa tuần đến cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 22/11 đến 28/11/2021, là một tuần thuận lợi đối với tuổi Thìn trên nhiều phương diện. Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng, con giáp này sẽ thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Tuổi Thìn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của con giáp này được mở rộng một cách nhanh chóng. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội làm giàu thuộc về mình.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 22/11 đến 28/11/2021, sự nghiệp của tuổi Tỵ về cơ bản là bình ổn, tuy nhiên vẫn sẽ có những rắc rối nảy sinh trong quá trình làm việc. Khi đối diện với tình huống đó, con giáp này cần phải kiên trì và bình tĩnh, chớ vội chán nản, nghĩ đến việc bỏ cuộc hoặc đùn đẩy cho người khác.

của tuổi Tỵ tiến triển khá thuận lợi, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần, con giáp này có thể sẽ phải bận tối mắt tối mũi để xã giao với khách hàng, đối tác, nhưng đổi lại, bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, mang lại nguồn lợi lớn cho tương lai.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 22/11 đến 28/11/2021, sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi vào đầu tuần khiến cho con giáp này tự cao. Nhưng ngay sau đó, bản mệnh liên tiếp gặp phải rắc rối với cấp trên. Nếu không chú ý cách cư xử, rất có thể bản mệnh sẽ đẩy mình vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Việc làm ăn khá ổn định, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo, tuổi Ngọ nên tiếp tục duy trì tiến độ của mình, không nên quá vội vàng làm giàu, làm ăn theo kiểu chộp giật bởi đó là cách phát triển không bền vững. Cứ dựa vào sức lao động của mình rồi dần dần, con giáp này sẽ có tất cả.

Việc làm ăn khá ổn định, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo, tuổi Ngọ nên tiếp tục duy trì tiến độ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp, từ ngày 22/11 đến 28/11/2021, sự nghiệp của tuổi Mùi phát triển rực rỡ. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh, thậm chí có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Nếu là người làm lãnh đạo, bản mệnh nhận được sự nể phục của nhiều nhân viên.

Tuy nhiên, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, con giáp này cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ Quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của con giáp này. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 Con Giáp từ 22/11 đến 28/11/2021, Tuổi Thân sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đón phía trước. Tài lộc trong tuần khá dồi dào, từ đầu tuần con giáp này tìm được nhiều cơ may kiếm tiền làm giàu cho mình. Mọi chuyện đều thuận lợi.

Trong công việc, Con Giáp này thể hiện quan điểm của mình nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới từ 22/11/2021 đến 28/11/2021 của 12 Con Giáp, Tuổi Dậu đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra Con Giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Tuổi Dậu nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi Tết về. Giữa tuần có điềm báo hao tài, Con Giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Tuổi Hợi đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hằng tuần của 12 Con Giáp dự báo từ 22/11/2021 đến 28/11/2021, Tuổi Tuất đang đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi mà Con Giáp này đưa ra lựa chọn cuối cùng. Có lẽ bản mệnh sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo, sáng suốt hơn.

Trong tuần có điềm báo hung tinh chủ về ưu tư phiền muộn ghé thăm, Tuổi Tuất lo lắng những chuyện chưa xảy ra mà không dám tiến bước. Người độc thân bị mọi người xung quanh giục giã đã có phần mệt mỏi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình ngay lập tức. Đầu tuần tài lộc về nhà ào ào, Con Giáp này có sự khéo léo và nhạy bén trong chuyện làm ăn, nên nắm bắt tốt mọi cơ hội.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới của 12 Con Giáp từ 22/11/2021 đến 28/11/2021 dự báo, Tuổi Hợi đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp. Hung tinh chủ về tiểu nhân xuất hiện, đang nhăm nhe bày mưu quấy phá bản mệnh. Lại thêm họa thị phi, con giáp này dù không làm nhưng dễ phải chịu oan.

Về phương diện tài lộc, Con Giáp này khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này việc kia để tăng thêm thu nhập. Cả nguồn thu chính phụ đều cùng xuất hiện, nhưng Tuổi Hợi cũng cần thận trọng vào cuối tuần, đề phòng có kẻ tiểu nhân nổi tính xấu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm