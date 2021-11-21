Tài tinh nhập cục, Lục Hợp che chở, 3 con giáp này ngày 21/11/2021 tài lộc hưng vượng, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 21/11/2021 02:46

Tử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc hưng vượng, sự nghiệp hanh thông nhờ có tài tinh nhập cục, Lục Hợp che chở

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, tài tinh nhập cục, công việc của tuổi Thìn khá suôn sẻ. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm cao khiến con giáp này được đánh giá cao.

Mọi thứ tiến triển tốt đẹp nên con giáp này có thể được đề bạt, cất nhắc, trở thành lãnh đạo. Người theo nghiệp quan trường thì quan lộc rạng rỡ, đúng như ý muốn. Người làm công ăn lương thì có thể tiến bước cao hơn.

21/11/2021 1
ử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, tài tinh nhập cục, công việc của tuổi Thìn khá suôn sẻ = Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, thiên quan chiếu mệnh, mang đến những tin vui về đường tài lộc cho tuổi Ngọ. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập, con giáp này biết tính toán trước sau nên không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có.

Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của con giáp này, chẳng những có ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ.

21/11/2021v2
21/11/2021, người tuổi Mão được Lục Hợp che chở nên vận trình ngày có phần tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 21/11/2021, người tuổi Mão được Lục Hợp che chở nên vận trình ngày có phần tươi sáng hơn. Các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao, đây chính là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ của bạn.

Sự trợ lực của Chính Quan cũng giúp bạn ngày một tự tin hơn vào khả năng của chính mình. Bạn dám đứng ra nhận những trọng trách lớn lao hơn, tinh thần trách nhiệm của bạn xứng đáng nhận được lời khen của mọi người xung quanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cục diện Tương Phá, Thương Quan ngáng trở, 3 con giáp này ngày 21/11/2021 bị tiểu nhân hãm hại, thiệt hại tiền bạc không ít

Cục diện Tương Phá, Thương Quan ngáng trở, 3 con giáp này ngày 21/11/2021 bị tiểu nhân hãm hại, thiệt hại tiền bạc không ít

Tử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân hãm hại, thiệt hại tiền bạc không ít do cục diện Tương Phá, Thương Quan ngáng trở.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 21/11/2021 tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 52 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở