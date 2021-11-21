Tài tinh nhập cục, Lục Hợp che chở, 3 con giáp này ngày 21/11/2021 tài lộc hưng vượng, sự nghiệp hanh thông

Tử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc hưng vượng, sự nghiệp hanh thông nhờ có tài tinh nhập cục, Lục Hợp che chở

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, tài tinh nhập cục, công việc của tuổi Thìn khá suôn sẻ. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm cao khiến con giáp này được đánh giá cao.

Mọi thứ tiến triển tốt đẹp nên con giáp này có thể được đề bạt, cất nhắc, trở thành lãnh đạo. Người theo nghiệp quan trường thì quan lộc rạng rỡ, đúng như ý muốn. Người làm công ăn lương thì có thể tiến bước cao hơn.

ử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, tài tinh nhập cục, công việc của tuổi Thìn khá suôn sẻ = Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 21/11/2021 cho thấy, thiên quan chiếu mệnh, mang đến những tin vui về đường tài lộc cho tuổi Ngọ. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập, con giáp này biết tính toán trước sau nên không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có.

Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của con giáp này, chẳng những có ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ.

21/11/2021, người tuổi Mão được Lục Hợp che chở nên vận trình ngày có phần tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 21/11/2021, người tuổi Mão được Lục Hợp che chở nên vận trình ngày có phần tươi sáng hơn. Các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao, đây chính là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ của bạn.

Sự trợ lực của Chính Quan cũng giúp bạn ngày một tự tin hơn vào khả năng của chính mình. Bạn dám đứng ra nhận những trọng trách lớn lao hơn, tinh thần trách nhiệm của bạn xứng đáng nhận được lời khen của mọi người xung quanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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