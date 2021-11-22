Chính Quan xuất hiện, Chính Ấn phù trợ, 3 con giáp này từ ngày 22/11 đến 28/11/2021 tài vận thăng tiến, lộc phát hanh thông

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 07:33

Theo tử vi tuần mới từ ngày 22/11 đến 28/11/2021, 3 con giáp này tài vận thăng tiến, lộc phát hanh thông vì Chính Quan xuất hiện, Chính Ấn phù trợ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 22/11 đến 28/11/2021, sự nghiệp của tuổi Mùi phát triển rực rỡ. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh, thậm chí có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Nếu là người làm lãnh đạo, bản mệnh nhận được sự nể phục của nhiều nhân viên.

Việc làm ăn, kinh doanh tiến triển khá trong tuần này. Thời điểm cuối tuần, con giáp này có thể được tận hưởng thành quả lao động của mình. Thậm chí một vài người may mắn có thể phát tài may mắn nhờ những trò đen đỏ. Tuy nhiên, bản mệnh không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào điều này.

từ ngày 22/11 đến 28/11/2021 1
Tuần này có thể nói là một tuần khá thuận lợi đối với người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuần này có thể nói là một tuần khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Ngay từ đầu tuần, dưới sự phù trợ của cát tinh Chính Ấn và Chính Quan, bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn có những cách giải quyết vấn đề hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục. Tuy nhiên, bạn đừng vì mình gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé, kẻo Thương Quan sẽ đem rắc rối đến cho bạn đấy.

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho thấy bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

từ ngày 22/11 đến 28/11/2021 2
Chính Quan xuất hiện vào đầu tuần có thể là dấu hiệu tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan xuất hiện vào đầu tuần có thể là dấu hiệu tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Dậu, song bạn đừng nên vì thế mà thành ra chủ quan, lơ là, thậm chí kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao thì Thiên Quan và Kiếp Tài sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị cô lập.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần, khi có Chính Tài và Thiên Tài xuất hiện. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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