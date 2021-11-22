Sức khỏe 12 con giáp tuần mới từ 22/11 - 28/11/2021: Mão cần quan tâm hơn đến sức khỏe, Tuất dễ đầy bụng, khó tiêu

Bạch Hổ chiếu mệnh cảnh báo bản mệnh cần quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe , đừng bắt cơ thể phải làm việc quá sức. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, bản mệnh cũng cần hết sức chú ý kẻo sự có đáng tiếc xảy ra.

Mỗi ngày chỉ dành 2-3 phút chăm sóc cho gan sẽ giúp phòng bệnh từ xa. Nếu gan được dưỡng sinh thải độc hàng ngày sẽ giúp cho phụ nữ trẻ đẹp, đàn ông sung mãn. Dưỡng sinh thải độc cho gan hiệu quả nhất chính là tập thể dục hàng ngày cho gan.

Bạch Hổ chiếu mệnh cảnh báo bản mệnh cần quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần hôm nay rơi vào cục diện Thổ Kim tương sinh mệnh chủ quá vượng. Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng chứng đầy bụng, khát nước, bí tiểu.

Tuổi Mão

Tuy nhiên hung tinh cho thấy tuần này mang lại điềm báo tuổi Mão cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bản mệnh cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tuổi Thìn

Tử vi tuổi Thìn hôm nay rơi vào cục diện Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa, mệnh này lại không có Mộc hỗ trợ nên dễ mắc các chứng: tiểu tràng, viêm họng, tim tạng suy yếu... Việc liên tục nạp vào người các thực phẩm không đảm bảo chất lượng dễ tạo ra nhiều bệnh tật nghiêm trọng.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày cho biết, Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa, mệnh này lại không có Mộc hỗ trợ nên dễ mắc các chứng bệnh đến từ tiểu tràng có biểu hiện ở việc đau bụng gây trở ngại cho tiêu hóa, hô hấp.

Chứng đầy bụng, khó tiêu, nguyên nhân chủ yếu theo Đông y là do tỳ vị vận hóa không tốt làm cho ăn uống kém - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chứng đầy bụng, khó tiêu, nguyên nhân chủ yếu theo Đông y là do tỳ vị vận hóa không tốt làm cho ăn uống kém, thức ăn ăn bị đình trệ trọng dạ dày, ruột, bụng đầy trướng, khó chịu, ợ hơi, buồn nôn…

Tuổi Mùi

Hành Kim sinh Thủy mà mạng chủ quá yếu nhược thì nên thận trọng. Thận sẽ là nhân vật chính cần được quan tâm trong mặt sức khỏe của bạn trong hôm nay. Để giữ gìn sức khỏe cho Thận bạn có thể ngâm chân với nước ấm.

Tuổi Thân

Một số người thích đọc sách dưới ánh sáng mặt trời vào mùa đông hoặc tiết trời đẹp. Tưởng rằng vừa có thể tắm nắng, vừa tranh thủ học hành, đúng là một công đôi việc. Thực ra, cách làm này không đúng, đọc sách dưới ánh sáng mặt trời để ánh nắng chiếu trực tiếp vô cùng có hại cho mắt.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu hôm nay thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý tới chứng bệnh đau nhức gân cốt, đây là một trong nhiều loại bệnh của người trẻ hiện nay do thường ngồi trước máy tính quá lâu, gây đau cổ.

Tử vi tuổi Dậu hôm nay thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý tới chứng bệnh đau nhức gân cốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe tuổi Tuất dự báo chứng đầy bụng, khó tiêu, nguyên nhân chủ yếu theo Đông y là do tỳ vị vận hóa không tốt làm cho ăn uống kém, thức ăn ăn bị đình trệ trọng dạ dày, ruột, bụng đầy trướng, khó chịu, ợ hơi, buồn nôn…

Tuổi Hợi

Điều duy nhất cần chú ý trong tuần này là ảnh hưởng của hung tinh Thái Tuế. Vì thế, bạn cần cẩn thận hơn trong khi đi lại, tham gia giao thông, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Tuần này nên hạn chế đi xa hoặc lái xe khi cơ thể đang mệt mỏi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.