Sức khỏe 12 con giáp ngày 23/11/2021: Thìn cần chú ý đến gan, Thân nên luyện tập nhiều hơn

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 16:53

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 23/11/2021 cho thấy Thìn cần chú ý đến gan, Thân nên luyện tập nhiều hơn.

Tuổi Tý

Dù chú tâm làm việc đến đâu, con giáp này cũng đừng quên chăm sóc cho sức khỏe. Thủy khí đương vượng, dễ khiến cho bản mệnh mệt mỏi khó chịu trong người, ăn uống cũng kém phần ngon miệng.

Tuổi Sửu

Sức khoẻ xuất hiện dấu hiệu sa sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của ngày ngũ hành tương xung. Ngoài ra, bạn cần lưu ý tới việc cấp nước cho làn da, cơ thể của mình. Chú ý ăn uống, tránh để mất nước nhiều. Người lớn tuổi tránh ăn đồ nhiều mỡ, đồ mặn ảnh hưởng tới thận.

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Sức khoẻ xuất hiện dấu hiệu sa sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của ngày ngũ hành tương xung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian này thời tiết thay đổi, bạn hãy để ý tới sức khỏe nhiều hơn nữa, da khô, thô ráp cần thường xuyên bổ sung nước cho cơ thể. Tăng cường ăn nhiều loại hoa quả tốt cho da, tăng sức đề kháng.

Tuổi Mão

Phương diện sức khỏe của tuổi Mão trong ngày hôm nay có phần kém đi, bạn dễ bị môi trường tác động nhất là khi tới những nơi không khí bị ô nhiễm, có nhiều nguồn bệnh.

Tuổi Thìn

Sức khoẻ trở thành vấn đề đáng bận tâm trong ngày vì có một vài dấu hiệu thay đổi bất lợi. Bạn nên chú ý những biểu hiện bệnh liên quan đến gan, những bệnh ngoài da. Tăng cường tập luyện môn thể thao như võ, bóng... để giữ gìn sức khỏe của mình.

Tuổi Tỵ

Hôm nay bạn không nên dùng quá nhiều đồ uống có cồn. Một ly rượu mỗi ngày thì tốt, nhưng say sưa bí tỉ thì chỉ hại cho bạn mà thôi. Tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp, nếu hiện tại bạn không có ý thức chủ động bảo vệ mình thì e rằng sẽ chẳng có ai lo nổi cho bạn đâu.

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Hôm nay bạn không nên dùng quá nhiều đồ uống có cồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về phương diện sức khỏe, tuổi Ngọ cần hết sức chú ý đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Ngoài ra con giáp này nên thay đổi những thói quen xấu, bổ sung nhiều chất xơ và nước để hỗ trợ tốt hơn cho hệ tiêu hóa.

Tuổi Mùi

Sức khỏe trong ngày hôm nay của bạn không được tốt lắm, chức năng của dạ dày và tì vị không ổn định. Chỉ cần nhịn ăn một bữa hay thức khuya là đã thấy có dấu hiệu đau dạ dày rồi. Do đó, bạn nên sinh hoạt điều độ, chăm lo nhiều hơn tới thân thể của mình.

Tuổi Thân

Cơ thể mệt mỏi, các cơ quan hoạt động kém do ảnh hưởng của ngũ hành Hoả vượng. Bạn dễ bị đau đầu, do làm việc căng thẳng. Nên vận động thường xuyên, có thể học bơi lội, năng đi chơi xa thưởng thức phong cảnh để tinh thần thêm thoải mái.

Tuổi Dậu

Thận yếu gây ra các vấn đề về gân cốt, cổ họng, tiểu liệu, thậm chí là phụ khoa. Nếu mắc thêm các triệu chứng như đau thắt lưng, phù nề, bạn càng phải chú trọng bổ dương khí, kiêng đồ sống lạnh.

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Thận yếu gây ra các vấn đề về gân cốt, cổ họng, tiểu liệu, thậm chí là phụ khoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe, tuổi Tuất không được chủ quan trước những biểu hiện bất thường của cơ thể. Người đang có bệnh cần nghiêm túc thực hiện theo chỉ dẫn và khuyến cáo của bác sĩ. Con giáp này cần cũng có ý thức cao hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình.

Tuổi Hợi

Sức khỏe của bạn hôm nay không có gì đáng ngại. Bạn nắm rõ được tình hình hiện tại và ra sức cải thiện, nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Đây là một nước đi thông minh trong lúc này. Tuy nhiên đừng quên sắm sửa thêm cho mình những chất tẩy rửa cần thiết, để vệ sinh đôi tay sạch sẽ sau khi chạm vào bất cứ đâu!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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