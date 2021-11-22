Tài tinh trợ giúp, tam hợp nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 23/11/2021 tài lộc thênh thang, vận may vượng phát

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 16:59

Tử vi ngày 23/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc thênh thang, vận may vượng phát vì có tài tinh trợ giúp, tam hợp nâng đỡ.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 23/11/2021 cho thấy, tài tinh xuất hiện trợ giúp tài lộc và sự nghiệp của tuổi Thìn. Con giáp này càng có nhiều cơ hội thăng tiến, đường quan lộc thênh thang, mở ra nhiều cơ hội thành công và làm giàu mới, cảm giác kiếm tiền cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước.

Ngoài việc tiết kiệm tiền bạc, tuổi Thìn cũng nên tìm hướng kinh doanh hay đầu tư để tiền được lưu thông liên tục, nếu không tiền có nhiều đến mấy rồi cũng sẽ đến ngày tiêu hết. Chỉ có cách vừa tiêu vừa tìm cách tăng thêm lợi nhuận mới thể duy trì tài lộc.

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Tài tinh xuất hiện trợ giúp tài lộc và sự nghiệp của tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày 23/11/2021, tuổi Tuất có những cơ hội tuyệt vời để cải thiện nguồn tài chính. Đó có thể là một cơ hội đầu tư béo bở hoặc dự án trước đó có thu hoạch bất ngờ. Công sức bấy lâu cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng, bản mệnh hãy tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình.

Cục diện có tam hợp nâng đỡ người tuổi Tuất rất nhiều trên con đường công danh bổng lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức thấy rõ, đặc biệt là những người đang làm việc tại các đơn vị hành chính hay cơ quan.

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Vận trình tài lộc hôm nay của tuổi Mùi nhờ có quý nhân phù trợ mà vượng phát gấp nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc hôm nay của tuổi Mùi nhờ có quý nhân phù trợ mà vượng phát gấp nhiều lần. Sự thông minh và tài tình giúp người Thìn kiếm tiền dễ dàng hơn mọi ngày khác.

Công việc có bước tiến mới, mọi kế hoạch đều được tiến hành theo đúng quỹ đạo mong muốn. Bên cạnh đó, con giáp này hãy tập trung cho việc nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn để có những bước tiến xa trên con đường công danh bổng lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sức khỏe 12 con giáp ngày 23/11/2021: Thìn cần chú ý đến gan, Thân nên luyện tập nhiều hơn

Sức khỏe 12 con giáp ngày 23/11/2021: Thìn cần chú ý đến gan, Thân nên luyện tập nhiều hơn

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 23/11/2021 cho thấy Thìn cần chú ý đến gan, Thân nên luyện tập nhiều hơn.

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