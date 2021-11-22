Người sở hữu nốt ruồi ở một trong 5 vị trí này trên bàn chân thì cực kỳ may mắn, nam thăng quan tiến chức, nữ tiền bạc dư dả hơn người

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 17:22

Với những ai có nốt ruồi ở chân thì không cần quá lo lắng vì nốt ruồi ở vị trí này thường mang ý nghĩa phúc tướng, đại lợi cho gia chủ.

Nốt ruồi ở ngón chân cái

Theo nhân tướng học, ngón chân cái là ngón trụ của bàn chân, nốt ruồi xuất hiện ở đây sẽ là điểm lành. Người sở hữu nốt ruồi ở ngón chân cái thường giỏi ăn nói, lại có năng lực cao nên rất được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng tiến. Khi đã đạt đến vị trí cao, người này sẽ thể hiện được khả năng lãnh đạo tài tình của mình, giúp công ty có những mối làm ăn lớn, không chỉ bản thân được thương mà những người xung quanh cũng có phúc được hưởng chung.

Người sở hữu nốt ruồi ở một trong 5 vị trí này trên bàn chân thì cực kỳ may mắn, nam thăng quan tiến chức, nữ tiền bạc dư dả hơn người - Ảnh 1

 

Nốt ruồi ở ngón chân giữa

Người có nốt ruồi ở ngón chân giữa cũng may mắn không kém. Họ luôn biết cố gắng trong cuộc sống, đường công danh rộng mở, tiền bạc dư dả hơn người. Đặc biệt phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thường phải làm ăn xa nhà nhưng đến 30 tuổi sẽ tạo được tiếng vang, khiến nhiều người nể phục. Không những thế, người này còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn, được chồng yêu thương hết mực. 

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Các nhà nhân tướng học cho biết, vị trí nốt ruồi đẹp nhất, có ý nghĩa nhất đó chính là lòng bàn chân. Bởi đây được xem là nốt ruồi của sự phú quý, sung túc và may mắn. Đặc biệt nốt ruồi càng to thì chủ nhân càng nhiều tài lộc.

Đối với nam giới, nốt ruồi ở lòng bàn chân cho thấy họ là những người có tính tình cương trực, giỏi ăn nói, giao tiếp, rất được lòng đồng nghiệp cũng như những người xung quanh. Bên cạnh đó, họ còn là những người tài giỏi, có tiền đồ, sự nghiệp có thể tiến xa trong tương lai, có tố chất lãnh đạo, luon được người khác kính nể và được cấp trên yêu mến. Ngoài ra, đường tình duyên của họ cũng rất thuận lợi, may mắn, gặp được đối tượng phù hợp, sau khi kết hôn vẫn giữ được tổ ấm hạnh phúc.

Người sở hữu nốt ruồi ở một trong 5 vị trí này trên bàn chân thì cực kỳ may mắn, nam thăng quan tiến chức, nữ tiền bạc dư dả hơn người - Ảnh 2

Nốt ruồi ở gót chân

Nếu nốt ruồi xuất hiện ở gót chân cũng là một điều tốt. Đây được coi là nốt ruồi phú quý. Người mang nốt ruồi này có tài lãnh đạo, có khả năng dẫn dắt tập thể đạt được thành công. Sự nghiệp của người này thường gắn liền với quyền cao chức trong. Khi làm ở lĩnh vực kinh doanh, người này có khả năng nắm bắt thời cơ, giỏi đầu tư nên thu về lợi nhuận khủng.

Ngoài ra, những người mang nốt ruồi ở vị trí này cũng có tính cách hiền lành, bao dung, hay giúp đỡ người khác nên khi gặp khó khăn cũng sẽ được những người xung quanh yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ lại. Nếu cố gắng hết mình và biết đứng dậy sau khó khăn, chắc chắn người này sẽ lập nên nghiệp lớn.

Người sở hữu nốt ruồi ở một trong 5 vị trí này trên bàn chân thì cực kỳ may mắn, nam thăng quan tiến chức, nữ tiền bạc dư dả hơn người - Ảnh 3

Nốt ruồi ở cổ chân

Nốt ruồi ở cổ chân, đặc biệt là nốt ruồi son, thể hiện bạn là người rất may mắn, được quý nhân phù trợ và nhiều người giúp đỡ trong đường công danh sự nghiệp lẫn tình duyên.

Nếu nốt ruồi ở cổ chân phải thì sẽ thể hiện bạn là người có bản tính lương thiện, hiền lành, nên được nhiều người quý mến. Tuy nhiên đôi khi chính tính cách này lại khiến cuộc sống của bạn gặp nhiều khó khăn, sự nghiệp cũng sẽ lận đận bởi bị người khác lừa, bị gây khó dễ bởi đồng nghiệp và cấp trên.

 

 

 

 

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