Sở hữu 4 nốt ruồi tài mệnh và 5 tướng miệng giàu sang này sẽ có cơ hội trở thành tỷ phú kếch sù chỉ sau 1 đêm

Theo nhân tướng học, đây là nốt ruồi đại cát. Đây là người rất cẩn trọng, luôn suy tính kĩ càng trước khi hành động nên tài vận của người này vô cùng hanh thông.

Trong cuộc sống, người này hay gặp vận may bất ngờ nên tiền bạc luôn sung túc. Tuy nhiên, họ cũng là người rất có năng lực, luôn lên kế hoạch và đánh giá kĩ về tính khả thi rồi mới tiến hành nên thành công không có gì lạ

- Nốt ruồi ở đầu, cánh mũi

Mũi chính đại diện cho cung Tài Bạch. Nếu bạn sở hữu nốt ruồi ở vị trí đầu mũi, đây chính là dấu hiệu cho thấy Thần Tài luôn "chiếu cố", cả cuộc đời luôn yên ấm, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Người sở hữu nốt ruồi này còn làm ăn kinh doanh rất có duyên và hoạt bát. Họ dễ nhận được tin vui bất ngờ về tiền bạc như chuyện kinh doanh trúng mánh, buôn may bán đắt. Từ đó họ dễ có được khối tài sản bất ngờ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

- Nốt ruồi trên bả vai

Người nào có nốt ruồi ở bả vai rất thông minh, khôn khéo và suy tính kỹ càng. Trước khi quyết định việc gì, người này ít khi mắc phải sai lầm trong đời, có số mệnh giàu sang, phát đạt khi còn khá trẻ.

Người này còn rất có duyên trong chuyện tiền bạc, nhiều khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Về trung và hậu vận càng trở giàu có, cuộc sống viên mãn.

Người này còn dễ dàng thăng tiến và trở thành lãnh đạo trong nay mai.

- Nốt ruồi mọc trong lòng bàn tay

Theo nhân tướng học, nếu ai có nốt ruồi ở trong lòng tay, bất kể là đen hay đỏ đều rất tốt. Người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thường thông minh, không thiếu tiền tiêu.

Về già, cuộc sống của họ rất viên mãn vì tận hưởng những thành quả gặt hái được sau bao năm phấn đấu. Còn nếu có nốt ruồi mọc ở mu bàn tay, chứng tỏ họ rất biết quản lý tiền bạc và cầm trịch về kinh tế trong gia đình.

5 tướng miệng giàu sang

- Miệng rồng

Phần lớn những người sở hữu tướng miệng này thường có cặp môi đầy đặn, ngay ngắn, khóe miệng hướng lên trên, sắc môi hồng tươi, hàm răng chắc khỏe trắng đều, dáng miệng dễ nhìn có nét thanh tú tình duyên cực kỳ đào hoa.

Trong cuộc sống những người có tướng miệng này thường có chức vụ và địa vị cao trong xã hội. Phần lớn họ có tài lãnh đạo và dễ dàng thành công trong sự nghiệp.

- Miệng ngắm trăng

Tướng miệng cong lên giống như đang ngắm trăng, răng trắng môi đỏ là một tướng vô cùng phú quý, giàu sang hơn người.

Trong cuộc sống những người có miệng này có khiếu về văn học nghệ thuật dễ dàng thành công trong những công việc có liên quan tới nghệ thuật. Đặc biệt, trong tính cách của những người này họ sống có tinh thần trách nhiệm cao, khéo đối nhân xử thế, thành đạt sớm, có hậu vận vô cùng tốt đẹp, khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ.

- Miệng vuông

Miệng vuông còn gọi là miệng hình chữ Tứ. Trong nhìn vào nó là trông giống như hình vuông, khóe miệng hai bên đối xứng nhau, môi đỏ như son, cười không lộ răng.

Những người có tướng miệng này khi ngậm miệng lại hai môi trên dưới khép kín tạo thành những góc vuông đầy đặn thì đó là tướng miệng phú quý giàu sang. Những người có tướng miệng như vậy rất thật thà trung hậu, phúc lộc song toàn, cả cuộc đời được hưởng phú quý dư dả.

- Miệng trâu

Tướng miệng này hai môi rất dày, miệng to, lưỡi dài, răng trắng thường vô cùng mạnh mẽ, kiên định. Những ai sở hữu đôi môi này là người lanh lợi, khéo léo, sống có tình nghĩa nên có hôn nhân viên mãn. Cuộc đời an nhàn, có phúc lộc, sống trường thọ ít ốm đau bệnh tật.

- Miệng hổ

Tướng miệng hổ là môi mềm mại, thu lại ở giữa, miệng rộng đủ đút lọt nắm tay, khóe miệng hướng lên trên thì vô cùng may mắn, giàu sang, thông minh lanh lợi dễ dàng thành công trong sự nghiệp và tình duyên.