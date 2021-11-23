3 con giáp vận may chạm đỉnh, giàu có bất ngờ khi sang tháng 12, làm gì cũng hanh thông, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 10:46

Tháng 12 tới đây có 3 con giáp cực kì may mắn, luôn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân làm gì cũng hanh thông, thuận lợi tiền bạc ồ ạt đổ về.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đa số người tuổi Dần không tham vọng, họ thường sầu muộn về tình cảm hơn là vật chất.

Trong thời gian trước, người tuổi Dần có họa tiểu nhân, gặp nhiều chuyện thị phi không đáng có, tài chính không dư dả, công việc bỏ ra nhiều tâm huyết nhưng chưa thu về được kết quả như ý.

3 con giáp vận may chạm đỉnh, giàu có bất ngờ khi sang tháng 12, làm gì cũng hanh thông, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu tiếp tục kiên trì, cố gắng và nỗ lực, người tuổi Dần sẽ nhận được sự bù đắp xứng đáng, đặc biệt là trong công việc. Tử vi học có nói, bước sang tháng 12, những tai vạ sẽ dần bay biến hết trong cuộc sống của người tuổi Dần, nhường chỗ cho các may mắn liên tục tới với họ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được Thực Thần ghé thăm trong tháng 12 tới. Cát thần chủ về tài lộc này sẽ mang đến những tin vui tiền bạc cho bạn, đặc biệt là với những người làm kinh doanh hay nghề tự do. Những làm công ăn lương cũng nhận nhiều khoản tiền trợ cấp bất ngờ, dù không nhiều nhưng cũng đủ sung túc những ngày cuối năm.

3 con giáp vận may chạm đỉnh, giàu có bất ngờ khi sang tháng 12, làm gì cũng hanh thông, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm sẽ có nhiều ý kiến bất đồng và phản đối giữa những người đang yêu. Chuyện tình cảm chỉ có thể phát triển nếu biết cách hành xử, đối đãi đúng mực. Hãy chấp nhận khiếm khuyết của đối phương, đừng cố gắng đưa ra ý kiến trái chiều hoặc mong mỏi đi ngược với cá tính của họ.

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ mạnh mẽ, nóng nảy, dám nghĩ, dám làm. Bạn cũng thuộc tuýp người hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Con giáp này mang nhiều hoài bão, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường.

3 con giáp vận may chạm đỉnh, giàu có bất ngờ khi sang tháng 12, làm gì cũng hanh thông, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu năng lực vượt trội và khả năng làm việc chăm chỉ, người tuổi Dần được khách hàng đánh giá cao, cấp trên ghi nhận. Trong tháng 12 là khoảng thời gian tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp. Bạn sẽ nhận được cơ hội học tập, tu nghiệp để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Nhờ hiệu quả công việc vượt trội, cơ hội thăng chức, tăng lương của con giáp này rất lớn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 42 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở